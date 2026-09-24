https://crimea.ria.ru/20260924/strashnye-tsifry-chislo-pogibshikh-ot--udarov-vsu-detey-vyroslo-vdvoe-za-mesyats-1159649568.html

Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц

Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц

В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T09:45

2026-09-24T09:45

2026-09-24T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."За август от обстрелов украинских формирований пострадал 1 841 мирный житель: 231 погиб, 1610 получили ранения. Это самые высокие показатели по количеству пострадавших с начала 2026 года... Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.По словам Мирошника, украинские боевики в августе кратно увеличили число атак по объектам, где потенциально могли или находились несовершеннолетние. Были зафиксированы удары беспилотников по детским садам и школам в Запорожской и Белгородской областях, детскому реабилитационному центру в Краснодаре, городскому пляжу в Краснодарском крае, местам скопления молодежи в Донецке и Белгороде и даже детским площадкам в Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, обстрелы всу, новости, родион мирошник