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Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц
Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц
В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."За август от обстрелов украинских формирований пострадал 1 841 мирный житель: 231 погиб, 1610 получили ранения. Это самые высокие показатели по количеству пострадавших с начала 2026 года... Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.По словам Мирошника, украинские боевики в августе кратно увеличили число атак по объектам, где потенциально могли или находились несовершеннолетние. Были зафиксированы удары беспилотников по детским садам и школам в Запорожской и Белгородской областях, детскому реабилитационному центру в Краснодаре, городскому пляжу в Краснодарском крае, местам скопления молодежи в Донецке и Белгороде и даже детским площадкам в Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
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новости сво, атаки всу, обстрелы всу, новости, родион мирошник
Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяц
Число погибших и пострадавших от украинских ударов детей выросло вдвое за месяц - Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За август от обстрелов украинских формирований пострадал 1 841 мирный житель: 231 погиб, 1610 получили ранения. Это самые высокие показатели по количеству пострадавших с начала 2026 года... Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в сообщении.
По словам Мирошника, украинские боевики в августе кратно увеличили число атак по объектам, где потенциально могли или находились несовершеннолетние. Были зафиксированы удары беспилотников по детским садам и школам в Запорожской и Белгородской областях, детскому реабилитационному центру в Краснодаре, городскому пляжу в Краснодарском крае, местам скопления молодежи в Донецке и Белгороде и даже детским площадкам в Белгородской области.
"В результате этих ударов погиб 21 ребенок, 101 получил ранения. По сравнению с предыдущим месяцем количество погибших и раненных детей увеличилось вдвое, в июле от ударов ВФУ погибли 12 детей, 55 получили ранения", - подчеркнул Мирошник.
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