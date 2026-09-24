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Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК

Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей региона с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, который традиционно отмечается 24... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T09:16

2026-09-24T09:16

2026-09-24T09:16

сергей аксенов

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день государственного флага и герба крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей региона с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, который традиционно отмечается 24 сентября. Поздравления Аксенов разместил на своей странице в МАКС."Могучий грифон и сине-бело-красный триколор. Главные символы Крыма, которые отражают его древнюю историю, цивилизационный выбор и единство крымчан. Напоминают нам о том, что без любви к своей малой родине невозможна любовь к Отечеству", - подчеркнул глава региона в своем поздравлении.Аксенов отметил, что на протяжении многих лет флаг и герб были для крымчан символами борьбы за идентичность, общие ценности и против попыток украинской власти лишить регион родного языка, культуры, исторической памяти. В дни Крымской весны представители разных народов под флагами России и Крыма вместе сражались за воссоединение с Россией.Он пожелал крымчанам мира, здоровья, благополучия и новых достижений в трудах на благо Крыма и России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, праздники и памятные даты, новости крыма, день государственного флага и герба крыма