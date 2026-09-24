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Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК
Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей региона с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, который традиционно отмечается 24... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T09:16
2026-09-24T09:16
2026-09-24T09:16
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей региона с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, который традиционно отмечается 24 сентября. Поздравления Аксенов разместил на своей странице в МАКС."Могучий грифон и сине-бело-красный триколор. Главные символы Крыма, которые отражают его древнюю историю, цивилизационный выбор и единство крымчан. Напоминают нам о том, что без любви к своей малой родине невозможна любовь к Отечеству", - подчеркнул глава региона в своем поздравлении.Аксенов отметил, что на протяжении многих лет флаг и герб были для крымчан символами борьбы за идентичность, общие ценности и против попыток украинской власти лишить регион родного языка, культуры, исторической памяти. В дни Крымской весны представители разных народов под флагами России и Крыма вместе сражались за воссоединение с Россией.Он пожелал крымчанам мира, здоровья, благополучия и новых достижений в трудах на благо Крыма и России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, праздники и памятные даты, новости крыма, день государственного флага и герба крыма
Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РК
Аксенов поздравил крымчан с Днем Государственного герба и флага Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей региона с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, который традиционно отмечается 24 сентября. Поздравления Аксенов разместил на своей странице в МАКС.
"Могучий грифон и сине-бело-красный триколор. Главные символы Крыма, которые отражают его древнюю историю, цивилизационный выбор и единство крымчан. Напоминают нам о том, что без любви к своей малой родине невозможна любовь к Отечеству", - подчеркнул глава региона в своем поздравлении.
Аксенов отметил, что на протяжении многих лет флаг и герб были для крымчан символами борьбы за идентичность, общие ценности и против попыток украинской власти лишить регион родного языка, культуры, исторической памяти. В дни Крымской весны представители разных народов под флагами России и Крыма вместе сражались за воссоединение с Россией.
"Сегодня эти символы объединяют крымчан в борьбе против общего врага, в преодолении трудностей, олицетворяют твердую веру в Победу. А девиз "Процветание в единстве", начертанный на нашем гербе, утверждает необходимость сохранения общественного согласия как главной основы развития республики и общих успехов", - добавил Аксенов.
Он пожелал крымчанам мира, здоровья, благополучия и новых достижений в трудах на благо Крыма и России.
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