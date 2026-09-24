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Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
Сильное землетрясение произошло на востоке Турции - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
В Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:40
2026-09-24T11:40
2026-09-24T11:40
землетрясение
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 5.4. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенкаВозле Новороссийска произошло землетрясениеУ берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
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землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, новости, турция, происшествия
Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
В Турции произошло сильное землетрясение