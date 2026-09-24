https://crimea.ria.ru/20260924/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-turtsii-1159657629.html

Сильное землетрясение произошло на востоке Турции

Сильное землетрясение произошло на востоке Турции - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Сильное землетрясение произошло на востоке Турции

В Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:40

2026-09-24T11:40

2026-09-24T11:40

землетрясение

европейский средиземноморский сейсмологический центр

сейсмология

новости

турция

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 5.4. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенкаВозле Новороссийска произошло землетрясениеУ берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, новости, турция, происшествия