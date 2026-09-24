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Шторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии
Шторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Шторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии
В Севастополе коммунальные службы расчищают ливневки от мусора, убирают с дорог поваленные деревья и проверяют протекающие в домах крыши. За сутки в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальные службы расчищают ливневки от мусора, убирают с дорог поваленные деревья и проверяют протекающие в домах крыши. За сутки в коммунальные службы поступило 324 обращения из-за сильного ливня и ветра. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что на городских улицах работает более 540 специалистов и 127 единиц техники. К этому времени дорожные службы полностью расчистили магистральные улицы от поваленных деревьев и мусора."Водоканал" продолжает чистить ливневки и водоприемные решетки — в их работе осталось шесть обращений из 35. ️Управляющие компании обходят придомовые территории, подвалы, проверяют крыши и подъезды; по УК в работе 89 заявок из 197. Управляющие компании также отрабатывают заявки жителей по устранению протечек кровель, обрезке аварийных веток и прочистке ливневок", - уточнил губернатор.Работники "Севводресурсов" обследовали гидротехнические сооружения и реки. По информации губернатора, уровень воды в норме.В четверг, 24 сентября, Главное управление МЧС России по городу предупредило, что на территории Севастополя ожидается ливень.В среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы оказались подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.В Крыму из-за мощных ливней действовали сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаВ Севастопольской школе устраняют последствия непогодыБолее 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, погода, погода в крыму, крымская погода, новости севастополя, михаил развожаев, стихия, шторм, штормовое предупреждение
Шторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии
В Севастополе за сутки поступило более 320 обращений из-за сильных ливней и ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальные службы расчищают ливневки от мусора, убирают с дорог поваленные деревья и проверяют протекающие в домах крыши. За сутки в коммунальные службы поступило 324 обращения из-за сильного ливня и ветра. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что на городских улицах работает более 540 специалистов и 127 единиц техники. К этому времени дорожные службы полностью расчистили магистральные улицы от поваленных деревьев и мусора.
"Водоканал" продолжает чистить ливневки и водоприемные решетки — в их работе осталось шесть обращений из 35. ️Управляющие компании обходят придомовые территории, подвалы, проверяют крыши и подъезды; по УК в работе 89 заявок из 197. Управляющие компании также отрабатывают заявки жителей по устранению протечек кровель, обрезке аварийных веток и прочистке ливневок", - уточнил губернатор.
Специалисты "Севастопольэнерго" устраняют локальные повреждения в электросетях. Бригады сейчас работают по улицам Дмитрия Ульянова, 2, Флагманская, 6 и 8, Волнистая, Мусонная, Льва Толстого, Коммунистическая, а также в садовых товариществах "Металлист", "Медик‑88", "Дерзкий", "Сахарная Головка", "Солнышко".
Работники "Севводресурсов" обследовали гидротехнические сооружения и реки. По информации губернатора, уровень воды в норме.
В четверг, 24 сентября, Главное управление МЧС России по городу предупредило, что на территории Севастополя ожидается
ливень.
В среду на Севастополь обрушился мощный ливень
, некоторые улицы оказались подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
В Крыму из-за мощных ливней действовали сразу три штормовых предупреждения
. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы
осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.
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