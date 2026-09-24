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Шторм продолжается: в Севастополе предупредили о второй волне непогоды

Шторм продолжается: в Севастополе предупредили о второй волне непогоды - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Шторм продолжается: в Севастополе предупредили о второй волне непогоды

В четверг, 24 сентября, на территории Севастополя ожидается ливень. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T07:38

2026-09-24T07:38

2026-09-24T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В четверг, 24 сентября, на территории Севастополя ожидается ливень. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу.Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от выхода в море и горно-лесную местность.Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы оказались подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.В Крыму из-за мощных ливней действовали сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастопольской школе устраняют последствия непогодыСитуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогодыБолее 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машины

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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