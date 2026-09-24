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Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
Севастопольские хирурги Василий Игнатьев и Андрей Муравьев спасли младенца с врожденным пороком пищевода. Такая операция стала первой в этом году, поделился... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T21:08
2026-09-24T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские хирурги Василий Игнатьев и Андрей Муравьев спасли младенца с врожденным пороком пищевода. Такая операция стала первой в этом году, поделился губернатор Михаил Развожаев.Ребенок не мог нормально есть, а зонд не проходил в желудок. Малыша перевели в реанимацию и начали готовить к операции.Врачи провели малоинвазивную операцию. Они разделили патологическое соединение пищевода с трахеей и восстановили пищевод, чтобы пища могла нормально поступать в желудок и не попадала в легкие. Анестезиологическое сопровождение обеспечила Наталья Тищенко, отметил Михаил Развожаев.Сейчас ребенок находится под наблюдением. Впереди восстановление и дальнейшее наблюдение специалистов.Ранее хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному - сразу после рождения у ребенка были диагностированы врожденная диафрагмальная грыжа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмыВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
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Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
В Севастополе хирурги спасли новорожденного с редким пороком пищевода
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские хирурги Василий Игнатьев и Андрей Муравьев спасли младенца с врожденным пороком пищевода. Такая операция стала первой в этом году, поделился губернатор Михаил Развожаев.
"Беременность проходила спокойно, УЗИ никаких проблем не выявило. О пороке стало известно уже после рождения: пищевод малыша не соединялся с желудком, а его нижняя часть образовала свищ с трахеей", - рассказал в своем канале в Макс Развожаев.
Ребенок не мог нормально есть, а зонд не проходил в желудок. Малыша перевели в реанимацию и начали готовить к операции.
Врачи провели малоинвазивную операцию. Они разделили патологическое соединение пищевода с трахеей и восстановили пищевод, чтобы пища могла нормально поступать в желудок и не попадала в легкие. Анестезиологическое сопровождение обеспечила Наталья Тищенко, отметил Михаил Развожаев.
Сейчас ребенок находится под наблюдением. Впереди восстановление и дальнейшее наблюдение специалистов.
"Еще сравнительно недавно такие врожденные пороки могли стоить ребенку жизни. Сегодня подобные операции проводят и в нашей детской больнице", - добавил губернатор.
Ранее хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили
уникальную операцию новорожденному - сразу после рождения у ребенка были диагностированы врожденная диафрагмальная грыжа.
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