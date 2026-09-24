https://crimea.ria.ru/20260924/sevastopolskie-mediki-spasli-mladentsa-s-vrozhdennym-porokom-pischevoda-1159681365.html

Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода

Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода

Севастопольские хирурги Василий Игнатьев и Андрей Муравьев спасли младенца с врожденным пороком пищевода. Такая операция стала первой в этом году, поделился... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T21:08

2026-09-24T21:08

2026-09-24T21:08

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

медицина

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159684010_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_54a919a7b0513c13e2601e36c1b34b6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские хирурги Василий Игнатьев и Андрей Муравьев спасли младенца с врожденным пороком пищевода. Такая операция стала первой в этом году, поделился губернатор Михаил Развожаев.Ребенок не мог нормально есть, а зонд не проходил в желудок. Малыша перевели в реанимацию и начали готовить к операции.Врачи провели малоинвазивную операцию. Они разделили патологическое соединение пищевода с трахеей и восстановили пищевод, чтобы пища могла нормально поступать в желудок и не попадала в легкие. Анестезиологическое сопровождение обеспечила Наталья Тищенко, отметил Михаил Развожаев.Сейчас ребенок находится под наблюдением. Впереди восстановление и дальнейшее наблюдение специалистов.Ранее хирурги Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе выполнили уникальную операцию новорожденному - сразу после рождения у ребенка были диагностированы врожденная диафрагмальная грыжа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмыВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииВ России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, медицина, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество