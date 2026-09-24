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Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
В Республике Северная Осетия – Алания прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольские спасатели завоевали серебро и... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T20:49
2026-09-24T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Республике Северная Осетия – Алания прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольские спасатели завоевали серебро и бронзу, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава региона подчеркнул, что соревнования проходили в непростых погодных условиях, а за призовые места боролись сильнейшие спортсмены страны."По итогам стартов второе место среди мужчин заняла севастопольская связка – Павел Левин, сотрудник Спасательной службы Севастополя, и его напарник Игорь Ткачев, бронзу взяла Мария Звягина. Все спортсмены – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7 и члены спортивной сборной Севастополя по альпинизму", – написал в своем канале в МАКС Развожаев.В июне сообщалось, что спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаСтудентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, соревнования, награды
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
Севастопольские альпинисты завоевали серебро и бронзу на заключительном этапе Кубка России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Республике Северная Осетия – Алания прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольские спасатели завоевали серебро и бронзу, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона подчеркнул, что соревнования проходили в непростых погодных условиях, а за призовые места боролись сильнейшие спортсмены страны.
"По итогам стартов второе место среди мужчин заняла севастопольская связка – Павел Левин, сотрудник Спасательной службы Севастополя, и его напарник Игорь Ткачев, бронзу взяла Мария Звягина. Все спортсмены – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7 и члены спортивной сборной Севастополя по альпинизму", – написал в своем канале в МАКС Развожаев.
В июне сообщалось,
что спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.
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