Рейтинг@Mail.ru
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/sevastopolskie-alpinisty-stali-prizerami-kubka-rossii-1159671116.html
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
В Республике Северная Осетия – Алания прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольские спасатели завоевали серебро и... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T20:49
2026-09-24T20:49
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
соревнования
награды
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159683580_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_fa956e11818e4859990251565fca87ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Республике Северная Осетия – Алания прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольские спасатели завоевали серебро и бронзу, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава региона подчеркнул, что соревнования проходили в непростых погодных условиях, а за призовые места боролись сильнейшие спортсмены страны."По итогам стартов второе место среди мужчин заняла севастопольская связка – Павел Левин, сотрудник Спасательной службы Севастополя, и его напарник Игорь Ткачев, бронзу взяла Мария Звягина. Все спортсмены – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7 и члены спортивной сборной Севастополя по альпинизму", – написал в своем канале в МАКС Развожаев.В июне сообщалось, что спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаСтудентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159683580_149:101:1154:854_1920x0_80_0_0_7ebab7792b0b87a613a6b64c5dc1421b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, соревнования, награды
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России

Севастопольские альпинисты завоевали серебро и бронзу на заключительном этапе Кубка России

20:49 24.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольцы завоевали серебро и бронзу на заключительном этапе Кубка России
Севастопольцы завоевали серебро и бронзу на заключительном этапе Кубка России
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Республике Северная Осетия – Алания прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольские спасатели завоевали серебро и бронзу, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона подчеркнул, что соревнования проходили в непростых погодных условиях, а за призовые места боролись сильнейшие спортсмены страны.
"По итогам стартов второе место среди мужчин заняла севастопольская связка – Павел Левин, сотрудник Спасательной службы Севастополя, и его напарник Игорь Ткачев, бронзу взяла Мария Звягина. Все спортсмены – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7 и члены спортивной сборной Севастополя по альпинизму", – написал в своем канале в МАКС Развожаев.
В июне сообщалось, что спасатель Павел Левин и его напарник Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма
Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
 
Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевСоревнованияНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45В Севастополе в пятницу по QR будут доступны только три марки бензина
21:37Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
21:22Россиянин ничего не угадал и стал мультимиллионером по итогам лотереи
21:08Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
20:55Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
20:49Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
20:3434 дрона ВСУ сбиты над регионами России
20:24В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"
20:05В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности
19:51На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
19:31Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
19:19Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок
19:10Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе
18:52Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
18:34Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
18:27Лукашенко помиловал 15 осужденных
18:09Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
17:55Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
17:38Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября
17:24В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября
Лента новостейМолния