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Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА
Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА
Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил РазвожаевНакануне вечером губернатор Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активную работу вели силовики в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южных молов, а также Балаклавы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за деньВ западном Крыму работает ПВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА

Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА - Развожаев

11:25 24.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев
"За прошедшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали семь вражеских беспилотников. Люди в результате атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена. Спасибо нашим защитникам!", - сообщил он.
Накануне вечером губернатор Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активную работу вели силовики в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южных молов, а также Балаклавы.
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