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Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА
Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА
Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:25
2026-09-24T11:25
2026-09-24T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил РазвожаевНакануне вечером губернатор Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активную работу вели силовики в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южных молов, а также Балаклавы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за деньВ западном Крыму работает ПВО
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Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА
Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА - Развожаев