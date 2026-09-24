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Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА

Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА

Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:25

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2026-09-24T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Севастополь в течение суток пытались атаковать 7 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Михаил РазвожаевНакануне вечером губернатор Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активную работу вели силовики в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южных молов, а также Балаклавы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за деньВ западном Крыму работает ПВО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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