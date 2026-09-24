Рейтинг@Mail.ru
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/sem-naselennykh-punktov-kryma-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-gaza-1159576660.html
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
В семи населенных пунктах Крыма в пятницу и субботу будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T21:37
2026-09-24T21:37
газ
новости крыма
крымгазсети
крым
жкх крыма и севастополя
отключение газа в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0b/1153114057_0:18:1920:1098_1920x0_80_0_0_cbc73e226fe2df130efac64c52df08c1.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В семи населенных пунктах Крыма в пятницу и субботу будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Подача газа будет приостановлена в период с 8:00 25 сентября и до 17:00 26 сентября.Ранее сообщалось, что в связи с производством ремонтно-восстановительных работ Раздольненский район Крыма временно остался без газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260821/gazifikatsiya-sel-v-krymu--gde-rabotu-zakanchivayut-i-chto-planiruyut-1158692250.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0b/1153114057_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_b8a8f37b3ed9c603b0fcbeff15e314e1.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, новости крыма, крымгазсети, крым, жкх крыма и севастополя, отключение газа в крыму
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа

В Крыму останутся без газа на два дня семь населенных пунктов под Симферополем

21:37 24.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В семи населенных пунктах Крыма в пятницу и субботу будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
Подача газа будет приостановлена в период с 8:00 25 сентября и до 17:00 26 сентября.

"Под отключение попадают села Андрусово, Пионерское, Доброе, Краснолесье, Заречное, Перевальное, а также частично село Лозовое – квартал Толстого и улица Учительская", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с производством ремонтно-восстановительных работ Раздольненский район Крыма временно остался без газа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Газификация в Крыму
21 августа, 21:10
Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируют
 
ГазНовости КрымаКрымгазсетиКрымЖКХ Крыма и СевастополяОтключение газа в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45В Севастополе в пятницу по QR будут доступны только три марки бензина
21:37Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
21:22Россиянин ничего не угадал и стал мультимиллионером по итогам лотереи
21:08Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
20:55Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
20:49Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
20:3434 дрона ВСУ сбиты над регионами России
20:24В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"
20:05В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности
19:51На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
19:31Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
19:19Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок
19:10Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе
18:52Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
18:34Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
18:27Лукашенко помиловал 15 осужденных
18:09Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
17:55Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
17:38Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября
17:24В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября
Лента новостейМолния