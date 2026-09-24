https://crimea.ria.ru/20260924/sem-naselennykh-punktov-kryma-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-gaza-1159576660.html

Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа

Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа

В семи населенных пунктах Крыма в пятницу и субботу будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T21:37

2026-09-24T21:37

2026-09-24T21:37

газ

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В семи населенных пунктах Крыма в пятницу и субботу будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Подача газа будет приостановлена в период с 8:00 25 сентября и до 17:00 26 сентября.Ранее сообщалось, что в связи с производством ремонтно-восстановительных работ Раздольненский район Крыма временно остался без газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260821/gazifikatsiya-sel-v-krymu--gde-rabotu-zakanchivayut-i-chto-planiruyut-1158692250.html

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2026

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