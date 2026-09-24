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Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина
Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина
Россиянин задержан в Московской области во время транспортировки особо крупной партии наркотиков, изъято более 311 килограммов кокаина. Об этом сообщает Центр... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:01
2026-09-24T10:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
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наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Россиянин задержан в Московской области во время транспортировки особо крупной партии наркотиков, изъято более 311 килограммов кокаина. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.По данным силовиков, безработный молодой человек является одним из активных участников организованной преступной наркогруппировки, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере через теневые сайты интернета.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ с поличным при транспортировке особо крупной партии на территории Московской области. В ходе операции из незаконного оборота изъято 311,6 килограмма кокаина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, европейский союз (ес), наркотики, московская область
Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина

Более 300 килограммов кокаина изъяли у наркоторговца в Подмосковье - ФСБ

10:01 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Россиянин задержан в Московской области во время транспортировки особо крупной партии наркотиков, изъято более 311 килограммов кокаина. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2001 г.р., причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в государства Европейского Союза с целью последующего незаконного сбыта", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, безработный молодой человек является одним из активных участников организованной преступной наркогруппировки, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере через теневые сайты интернета.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ с поличным при транспортировке особо крупной партии на территории Московской области. В ходе операции из незаконного оборота изъято 311,6 килограмма кокаина.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК России. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в спецслужбе.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЕвропейский Союз (ЕС)наркотикиМосковская область
 
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