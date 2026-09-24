https://crimea.ria.ru/20260924/rossiyanin-organizovyval-postavki-narkotikov-iz-ameriki-v-es---izyato-311-kg-kokaina-1159649927.html

Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина

Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Россиянин организовывал поставки наркотиков из Америки в ЕС - изъято 311 кг кокаина

Россиянин задержан в Московской области во время транспортировки особо крупной партии наркотиков, изъято более 311 килограммов кокаина. Об этом сообщает Центр... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T10:01

2026-09-24T10:01

2026-09-24T10:01

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

европейский союз (ес)

наркотики

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Россиянин задержан в Московской области во время транспортировки особо крупной партии наркотиков, изъято более 311 килограммов кокаина. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.По данным силовиков, безработный молодой человек является одним из активных участников организованной преступной наркогруппировки, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере через теневые сайты интернета.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ с поличным при транспортировке особо крупной партии на территории Московской области. В ходе операции из незаконного оборота изъято 311,6 килограмма кокаина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, европейский союз (ес), наркотики, московская область