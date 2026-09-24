https://crimea.ria.ru/20260924/rossiyanin-nichego-ne-ugadal-i-stal-multimillionerom-po-itogam-loterei-1159682801.html

Россиянин ничего не угадал и стал мультимиллионером по итогам лотереи

Россиянин ничего не угадал и стал мультимиллионером по итогам лотереи - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Россиянин ничего не угадал и стал мультимиллионером по итогам лотереи

Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл свыше 57,8 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото". РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T21:22

2026-09-24T21:22

2026-09-24T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл свыше 57,8 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".Счастливчиком оказался житель Воронежской области, приняв участие в 185852-м тираже государственной лотереи "Все или ничего" 24 сентября, на которой разыгрывался суперприз – 57 812 700 рублей.В компании отметили, что для участия в розыгрыше победитель покупал билет за 700 рублей в мобильном приложении и потом ничего не угадал, став мультимиллионером.По информации организаторов лотереи, для получения выигрыша еще никто не обращался, и, возможно, что везунчик еще и не знает о своей невероятной удаче."Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", – добавили в пресс-службе компании.Ранее, в июле текущего года, москвич выиграл 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерее.Суперприз в упомянутой лотерее можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или же не угадав ни одного. Сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадано или не угадано участником.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублейВыбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублейВ Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, лотерея, деньги