https://crimea.ria.ru/20260924/putin-provel-operativnoe-soveschanie-s-sovbezom-po-obschestvennoy-bezopasnosti-1159664436.html

Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности

Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:21

2026-09-24T13:21

2026-09-24T13:21

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

безопасность

россия

новости

владимир колокольцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.С докладом выступил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.4 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал оперативное совещание СовбезаКонец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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