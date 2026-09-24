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Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности
Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:21
2026-09-24T13:21
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
безопасность
россия
новости
владимир колокольцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.С докладом выступил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.4 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал оперативное совещание СовбезаКонец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФСтавки высоки: для чего Киев усилил атаки на Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , безопасность, россия, новости, владимир колокольцев
Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры по нейтрализации угроз безопасности

13:21 24.09.2026
 
© Пресс-служба КремляСовещание с членами Совета Безопасности
Совещание с членами Совета Безопасности
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России", - сказал глава государства.
С докладом выступил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
4 сентября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.
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Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииБезопасностьРоссияНовостиВладимир Колокольцев
 
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