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Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы девятого созыва. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T16:22
2026-09-24T16:22
2026-09-24T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы девятого созыва. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России".Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнениеВыборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись – как распределились голосаАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
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новости, владимир путин (политик), россия, государственная дума рф, вячеслав володин
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы России нового созыва
16:22 24.09.2026 (обновлено: 16:26 24.09.2026)