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Предприятие горит на Кубани после падения украинского дрона
Предприятие горит на Кубани после падения украинского дрона - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Предприятие горит на Кубани после падения украинского дрона
Пожар вспыхнул на территории предприятия в Краснодарском крае после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T08:40
2026-09-24T08:40
2026-09-24T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на территории предприятия в Краснодарском крае после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем канале в МАКС.Уточняется, что к тушению пожара привлекают 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляжНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике УтришЛесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушилиЗдания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область
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РИА Новости Крым
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атаки всу, краснодарский край, пожар, происшествия, новости сво
Предприятие горит на Кубани после падения украинского дрона
В Краснодарском крае тушат пожар на предприятии после падения украинского дрона