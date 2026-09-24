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Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
Правительство России направит дополнительно 2,5 миллиарда рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, которые потеряли свое жилье в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T20:55
2026-09-24T20:55
2026-09-24T20:55
новости
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атаки всу
белгородская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России направит дополнительно 2,5 миллиарда рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, которые потеряли свое жилье в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Мишустин отметил, что в Белгородской, Брянской и Курской областях уже действуют меры поддержки, объединенные в программу комплексного восстановления и развития регионов. Они касаются социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы и транспорта.Предприятиям, которые там работают, предоставляются отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам в период вынужденного простоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ Защита от БПЛА: как застраховать жилье от попадания дронов В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто
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новости, правительство россии, михаил мишустин, атаки всу, белгородская область, курская область, выплаты и компенсации
Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
Кабмин выделит дополнительно 2,5 млрд рублей для помощи потерявшим жилье в приграничье
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России направит дополнительно 2,5 миллиарда рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, которые потеряли свое жилье в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство", – сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что в Белгородской, Брянской и Курской областях уже действуют меры поддержки, объединенные в программу комплексного восстановления и развития регионов. Они касаются социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы и транспорта.
Предприятиям, которые там работают, предоставляются отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам в период вынужденного простоя.
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