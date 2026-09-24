https://crimea.ria.ru/20260924/poteryavshim-zhile-v-prigraniche-lyudyam-napravyat-esche-25-milliarda-rubley-1159670919.html

Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей

Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей

Правительство России направит дополнительно 2,5 миллиарда рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, которые потеряли свое жилье в... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T20:55

2026-09-24T20:55

2026-09-24T20:55

новости

правительство россии

михаил мишустин

атаки всу

белгородская область

курская область

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России направит дополнительно 2,5 миллиарда рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, которые потеряли свое жилье в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Мишустин отметил, что в Белгородской, Брянской и Курской областях уже действуют меры поддержки, объединенные в программу комплексного восстановления и развития регионов. Они касаются социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы и транспорта.Предприятиям, которые там работают, предоставляются отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам в период вынужденного простоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ Защита от БПЛА: как застраховать жилье от попадания дронов В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто

белгородская область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, михаил мишустин, атаки всу, белгородская область, курская область, выплаты и компенсации