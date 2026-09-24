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Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Погода в Крыму на четверг
В четверг южный циклон еще будет влиять на погоду полуострова: местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T00:01
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг южный циклон еще будет влиять на погоду полуострова: местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо- западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +11 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+21 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода
Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 24.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг южный циклон еще будет влиять на погоду полуострова: местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, в горах +3…7, днем +17…21, в горах +11…15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо- западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +11 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+21 градуса.
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СимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
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