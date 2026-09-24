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Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Погода в Крыму на четверг

В четверг южный циклон еще будет влиять на погоду полуострова: местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T00:01

2026-09-24T00:01

2026-09-24T00:01

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг южный циклон еще будет влиять на погоду полуострова: местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо- западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +11 до +13 ночью, а днем поднимутся до +18...+21 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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