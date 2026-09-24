https://crimea.ria.ru/20260924/podrostok-rasstrelyal-shkolnyy-avtobus-v-primorskom-krae-1159663248.html

Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае

Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае

16-летний подросток стрелял по окнам школьного автобуса, подъезжавшего к одному из учебных учреждений Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:04

2026-09-24T13:04

2026-09-24T13:05

приморский край

происшествия

стрельба

автобус

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 16-летний подросток стрелял по окнам школьного автобуса, подъезжавшего к одному из учебных учреждений Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, происшествие случилось в поселке Тавричанка Надеждинского района. Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям от местных жителей.Личность подозреваемого оперативно установили. Им оказался 16-летний местный житель, который сейчас задержан. У подростка изъято пневматическое оружие, которое направлено на исследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детейСтудент с ружьем устроил бойню в турецком лицееСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку

приморский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия, стрельба, автобус, дети, новости