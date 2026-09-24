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Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае
Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае
16-летний подросток стрелял по окнам школьного автобуса, подъезжавшего к одному из учебных учреждений Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:04
2026-09-24T13:04
2026-09-24T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 16-летний подросток стрелял по окнам школьного автобуса, подъезжавшего к одному из учебных учреждений Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, происшествие случилось в поселке Тавричанка Надеждинского района. Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям от местных жителей.Личность подозреваемого оперативно установили. Им оказался 16-летний местный житель, который сейчас задержан. У подростка изъято пневматическое оружие, которое направлено на исследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детейСтудент с ружьем устроил бойню в турецком лицееСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
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приморский край, происшествия, стрельба, автобус, дети, новости
Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае
В Приморском крае подросток стрелял по окнам школьного автобуса
13:04 24.09.2026 (обновлено: 13:05 24.09.2026)