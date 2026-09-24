Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма в четверг будет доступно 737,5 тонн топлива по сниженной цене - не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.