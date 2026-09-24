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Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг
Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг
На автозаправочных станциях Крыма в четверг будет доступно 737,5 тонн топлива по сниженной цене - не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T08:10
2026-09-24T08:10
бензин
топливо в крыму
топливо
дефицит топлива в крыму
новости крыма
транспорт
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма в четверг будет доступно 737,5 тонн топлива по сниженной цене - не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, с 08:00 топливо будут продавать в сети "Атан" (76 АЗС): бензин АИ-95 доступен на 61 станции (205 тонн) и на 60 станциях (180 тонн); а также в сети "Формула" (3 АЗС): бензин АИ-92 на 3 станциях (6,5 тонн) и ДТ на 3 станциях (6 тонн).С 14:00 топливо будет в продаже в сети "Грифон" (16 АЗС): бензин АИ-92 на 16 станциях (14 тонн) и АИ-95 на 16 станциях (14 тонн).А с 18:00 заправится бензином по бюджетной цене можно будет на АЗС сети ТЭС (54 АЗС): бензин АИ-92 на 24 станциях (64 тонны), АИ-95 на 47 станциях (122 тонны) и ДТ на 41 станции (126 тонн).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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бензин, топливо в крыму, топливо, дефицит топлива в крыму, новости крыма, транспорт, юрий гоцанюк
Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг

В Крыму на 149 заправках будет доступно топливо по сниженной цене

08:10 24.09.2026
 
© РИА Новости КрымЛюди на заправке в Феодосии
Люди на заправке в Феодосии - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма в четверг будет доступно 737,5 тонн топлива по сниженной цене - не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 149 АЗС Крыма в розничной сети организована реализация 737,5 тонн топлива по цене не выше 100 рублей за литр", - написал он в своем канале в МАКС.
По информации Гоцанюка, с 08:00 топливо будут продавать в сети "Атан" (76 АЗС): бензин АИ-95 доступен на 61 станции (205 тонн) и на 60 станциях (180 тонн); а также в сети "Формула" (3 АЗС): бензин АИ-92 на 3 станциях (6,5 тонн) и ДТ на 3 станциях (6 тонн).
С 14:00 топливо будет в продаже в сети "Грифон" (16 АЗС): бензин АИ-92 на 16 станциях (14 тонн) и АИ-95 на 16 станциях (14 тонн).
А с 18:00 заправится бензином по бюджетной цене можно будет на АЗС сети ТЭС (54 АЗС): бензин АИ-92 на 24 станциях (64 тонны), АИ-95 на 47 станциях (122 тонны) и ДТ на 41 станции (126 тонн).
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливо в КрымуТопливоДефицит топлива в КрымуНовости КрымаТранспортЮрий Гоцанюк
 
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