https://crimea.ria.ru/20260924/pochti-60-sevastopolskikh-agropredpriyatiy-poluchili-gospodderzhku-1159666587.html

Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку

Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку

В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T21:56

2026-09-24T21:56

2026-09-24T21:56

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виноградники крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Отмечается, что субсидии получили предприятия сельского хозяйства для развития виноградарства, животноводства и пищевой промышленности.По словам начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства Натальи Матвеевой, государственная поддержка позволяет производителям не просто сохранять темпы, но и наращивать объемы, закладывать новые виноградники и создавать рабочие места.Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК. По состоянию на сентябрь аграрии уже освоили более 67% от всего запланированного на год объема средств.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что десять молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, получат господдержку в общем размере 2,5 миллиона рублей.Отмечалось, что Правительство России выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Профицит зерна: какие меры господдержки нужны КрымуАграрии Крыма и новых регионов РФ получили тысячи карантинных сертификатовСоберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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