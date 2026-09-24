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Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку
Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку
В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T21:56
2026-09-24T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Отмечается, что субсидии получили предприятия сельского хозяйства для развития виноградарства, животноводства и пищевой промышленности.По словам начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства Натальи Матвеевой, государственная поддержка позволяет производителям не просто сохранять темпы, но и наращивать объемы, закладывать новые виноградники и создавать рабочие места.Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК. По состоянию на сентябрь аграрии уже освоили более 67% от всего запланированного на год объема средств.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что десять молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, получат господдержку в общем размере 2,5 миллиона рублей.Отмечалось, что Правительство России выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Профицит зерна: какие меры господдержки нужны КрымуАграрии Крыма и новых регионов РФ получили тысячи карантинных сертификатовСоберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью
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севастополь, новости севастополя, агропромышленный комплекс (апк), крым, новости крыма, господдержка, сельское хозяйство, виноградники крыма
Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку
В Севастополе на поддержку аграриев в этом году выделен почти 1 миллиард рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"В сентябре завершился отбор для виноградарей. Четыре хозяйства получили средства на 25 единиц новой техники для производства вина", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что субсидии получили предприятия сельского хозяйства для развития виноградарства, животноводства и пищевой промышленности.
По словам начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства Натальи Матвеевой, государственная поддержка позволяет производителям не просто сохранять темпы, но и наращивать объемы, закладывать новые виноградники и создавать рабочие места.
"В этом году мы видим огромный интерес к мерам поддержки: подано 148 заявок, что говорит о высоком потенциале отрасли", – отметила Наталья Матвеева.
Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК. По состоянию на сентябрь аграрии уже освоили более 67% от всего запланированного на год объема средств.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал
, что десять молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, получат господдержку в общем размере 2,5 миллиона рублей.
Отмечалось, что Правительство России выделило свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование
железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
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