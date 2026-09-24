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По всему побережью Севастополя будет громко - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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По всему побережью Севастополя будет громко
По всему побережью Севастополя будет громко - РИА Новости Крым, 24.09.2026
По всему побережью Севастополя будет громко
До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:55
2026-09-24T15:55
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В учениях будут использоваться различные виды оружия и техники, добавил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой также сообщалось об учебных стрельбах.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
По всему побережью Севастополя будет громко

В Севастополе флот проводит учения – власти

15:55 24.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 18:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств", – написал губернатор.
В учениях будут использоваться различные виды оружия и техники, добавил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой также сообщалось об учебных стрельбах.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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