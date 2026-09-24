https://crimea.ria.ru/20260924/po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-budet-gromko-1159670291.html

По всему побережью Севастополя будет громко

По всему побережью Севастополя будет громко - РИА Новости Крым, 24.09.2026

По всему побережью Севастополя будет громко

До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T15:55

2026-09-24T15:55

2026-09-24T15:55

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В учениях будут использоваться различные виды оружия и техники, добавил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой также сообщалось об учебных стрельбах.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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