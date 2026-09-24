https://crimea.ria.ru/20260924/po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-budet-gromko-1159670291.html
По всему побережью Севастополя будет громко
По всему побережью Севастополя будет громко - РИА Новости Крым, 24.09.2026
По всему побережью Севастополя будет громко
До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:55
2026-09-24T15:55
2026-09-24T15:55
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До 18:00 практически по всему побережью Севастополя будут идти военные учения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В учениях будут использоваться различные виды оружия и техники, добавил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой также сообщалось об учебных стрельбах.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
По всему побережью Севастополя будет громко
В Севастополе флот проводит учения – власти