https://crimea.ria.ru/20260924/perelom-pozvonochnika-u-shkolnika-v-krymu--delo-u-bastrykina-1159670730.html

Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина

Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке обстоятельств травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T16:07

2026-09-24T16:07

2026-09-24T16:12

новости крыма

симферопольский район

школа

александр бастрыкин

владимир терентьев

ск рф (следственный комитет российской федерации)

следком крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке обстоятельств травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Следственные органы и прокуратура Крыма ранее начали проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. До этого в социальных сетях появилась информация, что в школе села Кленовка на уроке физкультуры пятиклассник получил компрессионный перелом позвоночника из-за действий одноклассника.Уточняется также, что травмированному ребенку потребовалось длительное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человекШкольник умер на уроке физкультуры в Нижегородской областиПодросток умер на уроке в школе во Владивостоке

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, школа, александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя