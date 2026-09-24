https://crimea.ria.ru/20260924/perelom-pozvonochnika-u-shkolnika-v-krymu--delo-u-bastrykina-1159670730.html
Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке обстоятельств травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T16:07
2026-09-24T16:07
2026-09-24T16:12
новости крыма
симферопольский район
школа
александр бастрыкин
владимир терентьев
ск рф (следственный комитет российской федерации)
следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке обстоятельств травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Следственные органы и прокуратура Крыма ранее начали проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. До этого в социальных сетях появилась информация, что в школе села Кленовка на уроке физкультуры пятиклассник получил компрессионный перелом позвоночника из-за действий одноклассника.Уточняется также, что травмированному ребенку потребовалось длительное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человекШкольник умер на уроке физкультуры в Нижегородской областиПодросток умер на уроке в школе во Владивостоке
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, школа, александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя
Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
Дело о переломе позвоночника у школьника в Крыму затребовал Бастрыкин
16:07 24.09.2026 (обновлено: 16:12 24.09.2026)