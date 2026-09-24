https://crimea.ria.ru/20260924/pensii-v-rossii-proindeksiruyut-dvazhdy-v-2027-godu-1159658168.html

Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

В 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:47

2026-09-24T11:47

2026-09-24T11:47

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России.Отмечается, что средства на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, который Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство России.По данным министерства, "детский бюджет" на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию с 1 февраля материнского капитала, средства на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей.Необходимые средства также предусмотрены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – порядка 1,9 трлн рублей, добавили в Минфине РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минфин россии, пенсия, федеральный бюджет, бюджет, новости