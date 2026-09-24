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Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году
Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году
В 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:47
2026-09-24T11:47
минфин россии
пенсия
федеральный бюджет
бюджет
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России.Отмечается, что средства на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, который Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство России.По данным министерства, "детский бюджет" на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию с 1 февраля материнского капитала, средства на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей.Необходимые средства также предусмотрены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – порядка 1,9 трлн рублей, добавили в Минфине РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минфин россии, пенсия, федеральный бюджет, бюджет, новости
Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Страховые пенсии в 2027 году в России будут повышены дважды

11:47 24.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России.
Отмечается, что средства на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, который Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство России.
"В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты. Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля", - говорится в сообщении.
По данным министерства, "детский бюджет" на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию с 1 февраля материнского капитала, средства на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей.
Необходимые средства также предусмотрены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – порядка 1,9 трлн рублей, добавили в Минфине РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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