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Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной республике и в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:54
2026-09-24T12:54
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной республике и в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области.В Харьковской области бойцы "Севера" выбили ВСУ из Бузово и Хижняково и продолжают сжимать кольцо окружения. Накануне армия России взяла под контроль Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Армия России выбила ВСУ из Доброполья и Светлой Долины

12:54 24.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ
Добровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной республике и в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (Малое)", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области.
В Харьковской области бойцы "Севера" выбили ВСУ из Бузово и Хижняково и продолжают сжимать кольцо окружения. Накануне армия России взяла под контроль Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.
Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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