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Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область
Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область
Административные здания нефтебазы повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T07:15
2026-09-24T07:15
ростовская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
нефтебаза
новости сво
юрий слюсарь
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Административные здания нефтебазы повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.По его словам, в ночь на четверг ПВО отражала удары ВСУ по Таганрогу, Кагальницкому и Неклиновскому районам."В Кагальницком районе в результате падения обломком БПЛА повреждены административные строения нефтебазы. Пострадавших нет. Возгорания нет", – написал он.По информации Слюсаря, на месте происшествия работают специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), нефтебаза, новости сво, юрий слюсарь, новости, происшествия
Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области обломки дрона ВСУ рухнули на административные строения нефтебазы

07:15 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель МЧС
Спасатель МЧС - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Административные здания нефтебазы повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.
По его словам, в ночь на четверг ПВО отражала удары ВСУ по Таганрогу, Кагальницкому и Неклиновскому районам.
"В Кагальницком районе в результате падения обломком БПЛА повреждены административные строения нефтебазы. Пострадавших нет. Возгорания нет", – написал он.
По информации Слюсаря, на месте происшествия работают специальные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НефтебазаНовости СВОЮрий СлюсарьНовостиПроисшествия
 
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