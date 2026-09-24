https://crimea.ria.ru/20260924/oblomki-drona-upali-na-administrativnye-stroeniya-neftebazy-v-rostovskoy-oblasti-1159646114.html

Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область

Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область

Административные здания нефтебазы повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T07:15

2026-09-24T07:15

2026-09-24T07:15

ростовская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

нефтебаза

новости сво

юрий слюсарь

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Административные здания нефтебазы повреждены в Ростовской области при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.По его словам, в ночь на четверг ПВО отражала удары ВСУ по Таганрогу, Кагальницкому и Неклиновскому районам."В Кагальницком районе в результате падения обломком БПЛА повреждены административные строения нефтебазы. Пострадавших нет. Возгорания нет", – написал он.По информации Слюсаря, на месте происшествия работают специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), нефтебаза, новости сво, юрий слюсарь, новости, происшествия