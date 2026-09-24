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Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в России
Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в России
В основную налоговую базу по НДФЛ в России предлагается включить "пассивные" доходы. Также возможно введение таможенного сбора в размере 100 рублей за посылки... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T17:16
2026-09-24T17:16
2026-09-24T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В основную налоговую базу по НДФЛ в России предлагается включить "пассивные" доходы. Также возможно введение таможенного сбора в размере 100 рублей за посылки из-за рубежа. Такие меры заложены в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство России.В министерстве уточнили, что сейчас "пассивные" доходы облагаются по ставкам 13-15%. Предполагается, что в дальнейшем ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения, что "в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ".Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО. Унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 млн граждан.О паевых инвестиционных фондахТакже в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предлагается установить для паевых инвестиционных фондов (ПИФов) обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых "пассивных" доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться.Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов.Другие измененияПроектом бюджета предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета "С" до 35%.Для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке предложено установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки.Среди других планируемых нововведений – таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемую из-за рубежа почтовыми отправлениями.В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 годуВ регионах России за три года построят 150 школ и более 100 детсадов
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минфин россии, новости, налоги, экономика, россия
Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в России
Изменения в Налоговый кодекс: что предлагается бюджетом на 2027-2029 годы
17:16 24.09.2026 (обновлено: 18:18 24.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В основную налоговую базу по НДФЛ в России предлагается включить "пассивные" доходы. Также возможно введение таможенного сбора в размере 100 рублей за посылки из-за рубежа. Такие меры заложены в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство России.
"В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить "пассивные" доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что сейчас "пассивные" доходы облагаются по ставкам 13-15%. Предполагается, что в дальнейшем ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения, что "в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ".
Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО. Унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 млн граждан.
О паевых инвестиционных фондах
Также в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предлагается установить для паевых инвестиционных фондов (ПИФов) обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых "пассивных" доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться.
Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов.
Другие изменения
Проектом бюджета предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета "С" до 35%.
Для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке предложено установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки.
Среди других планируемых нововведений – таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемую из-за рубежа почтовыми отправлениями.
В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%).
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