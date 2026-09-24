Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-k-utru-24-sentyabrya-1159645698.html
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября
В Крыму всю ночь действует режим беспилотной опасности. В Севастополе включали сирены и объявляли воздушную тревогу. Крымский мост был закрыт для движения... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T07:01
2026-09-24T07:01
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
новости севастополя
крымский мост
гу мчс рф по республике крым
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150554835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b6d6e658d007081a6960b7527a3bf52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действует режим беспилотной опасности. В Севастополе включали сирены и объявляли воздушную тревогу. Крымский мост был закрыт для движения транспорта на час.В Крыму угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь. По данным Главного управления МЧС России по региону*, опасность сохраняется и к утру четверга.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 1:48. Отбой был дан в 2:14. О последствиях атаки ВСУ не сообщается. Утром в городе проводятся учения флота. В районе Северного и Южного молов флот тренируется уничтожать диверсантов. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Движение по Крымскому мосту было остановлено вечером в среду на 11 минут. После в течение ночи мостовой переход работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150554835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9fa137f89ac28e756fdfb033fb99b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, новости севастополя, крымский мост, гу мчс рф по республике крым, михаил развожаев
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября

Новости Крыма и Севастополя – главное к утру 24 сентября

07:01 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень на южном берегу Крыма
Осень на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действует режим беспилотной опасности. В Севастополе включали сирены и объявляли воздушную тревогу. Крымский мост был закрыт для движения транспорта на час.
В Крыму угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь. По данным Главного управления МЧС России по региону*, опасность сохраняется и к утру четверга.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 1:48. Отбой был дан в 2:14. О последствиях атаки ВСУ не сообщается. Утром в городе проводятся учения флота. В районе Северного и Южного молов флот тренируется уничтожать диверсантов. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Движение по Крымскому мосту было остановлено вечером в среду на 11 минут. После в течение ночи мостовой переход работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаНовости СевастополяКрымский мостГУ МЧС РФ по Республике КрымМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:06Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
08:5540 украинских дронов сбили за ночь над территорией России
08:40Предприятие горит на Кубани после падения украинского дрона
08:35В Крыму три города частично останутся без воды в четверг
08:26Крым отмечает День флага и герба
08:14Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
08:10Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг
08:06Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили
07:51Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира
07:38Шторм продолжается: в Севастополе предупредили о второй волне непогоды
07:31Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
07:15Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область
07:01Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября
06:42Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
06:26Украина получила от Евросоюза 8 миллиардов евро из российских активов
06:08Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:35В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
22:42Севастополь отражает атаку ВСУ
Лента новостейМолния