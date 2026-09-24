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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября

В Крыму всю ночь действует режим беспилотной опасности. В Севастополе включали сирены и объявляли воздушную тревогу. Крымский мост был закрыт для движения... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T07:01

2026-09-24T07:01

2026-09-24T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действует режим беспилотной опасности. В Севастополе включали сирены и объявляли воздушную тревогу. Крымский мост был закрыт для движения транспорта на час.В Крыму угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь. По данным Главного управления МЧС России по региону*, опасность сохраняется и к утру четверга.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 1:48. Отбой был дан в 2:14. О последствиях атаки ВСУ не сообщается. Утром в городе проводятся учения флота. В районе Северного и Южного молов флот тренируется уничтожать диверсантов. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Движение по Крымскому мосту было остановлено вечером в среду на 11 минут. После в течение ночи мостовой переход работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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