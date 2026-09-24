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Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году
Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году
Минфин России установил базовую цену на нефть в 2027 году. Она указана в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который министерство внесло на... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:34
2026-09-24T12:34
минфин россии
нефть
российская нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минфин России установил базовую цену на нефть в 2027 году. Она указана в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который министерство внесло на рассмотрение в правительство России.Уточняется, что такая цена установлена для "минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств"."Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития", - подчеркнули в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнениеПутин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетахВ Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России
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минфин россии, нефть, российская нефть, новости, россия
Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году

Министерство финансов установил базовую цену на российскую нефть в 2027 году

12:34 24.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минфин России установил базовую цену на нефть в 2027 году. Она указана в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который министерство внесло на рассмотрение в правительство России.

"С 2027 года будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении на официальном сайте Минфина РФ.

Уточняется, что такая цена установлена для "минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств".
"Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития", - подчеркнули в министерстве.
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