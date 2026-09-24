https://crimea.ria.ru/20260924/nazvana-bazovaya-tsena-na-rossiyskuyu-neft-v-2027-godu-1159659994.html

Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году

Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году

Минфин России установил базовую цену на нефть в 2027 году. Она указана в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который министерство внесло на... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:34

2026-09-24T12:34

2026-09-24T12:34

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минфин России установил базовую цену на нефть в 2027 году. Она указана в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, который министерство внесло на рассмотрение в правительство России.Уточняется, что такая цена установлена для "минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств"."Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития", - подчеркнули в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнениеПутин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетахВ Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России

https://crimea.ria.ru/20260602/rubio-nazval-poleznoy-litsenziyu-ssha-na-postavki-rossiyskoy-nefti-1156535194.html

россия

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