https://crimea.ria.ru/20260924/nauka-pomozhet-sdelat-otdykh-v-krymu-kruglogodichnym--1159665320.html
Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным
Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным
Чтобы обеспечить круглогодичную заполняемость средств размещения санаторно-курортного и гостиничного типа, Республике Крым необходимо двигаться по пути... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:45
2026-09-24T13:45
2026-09-24T13:45
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ЯЛТА, 24 сен - РИА Новости Крым. Чтобы обеспечить круглогодичную заполняемость средств размещения санаторно-курортного и гостиничного типа, Республике Крым необходимо двигаться по пути научно-технического развития медицинской и реабилитационной сферы. Об этом заявил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.По его словам, одна из ключевых задач, которая стоит перед отраслью сегодня — обеспечить работоспособность предприятий в межсезонье. Для этого в обязательном порядке нужно заниматься вопросами реновации, реконструкции и "смотреть в направлении научно-технологического развития". Гулюк отметил, что этим летом санаторно-курортному комплексу, да и в целом гостиничной туриндустрии Крыма, пришлось преодолеть огромные препятствия. "Но благодаря слаженной работе и персонала, и руководителей объектов размещения, и поддержке государства, на сегодняшний день у нас получается сохранить коллективы и обеспечить возможность отдыха и лечения граждан Российской Федерации", - подчеркнул замминистра. 24 сентября в Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно проходит на полуострове. В течение двух дней работники сферы здравоохранения, врачи, чиновники от медицины, представители медицинских фирм смогут узнать о новинках методов и технологий в сфере медицины, обменяться опытом. Также желающим предлагают изучить на практике, как применять новые клинические рекомендации. На выставке представлено лабораторное и клиническое новейшее оборудование, а также оборудование для санаторно-курортного комплекса и реабилитации. Кроме того, в рамках мероприятия проходят несколько научно- практических конференций для медиков различных врачебных специальностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минкурортов крыма, санатории крыма, медицина
Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным
Новые технологии в медицине необходимы Крыму - минкурортов
ЯЛТА, 24 сен - РИА Новости Крым. Чтобы обеспечить круглогодичную заполняемость средств размещения санаторно-курортного и гостиничного типа, Республике Крым необходимо двигаться по пути научно-технического развития медицинской и реабилитационной сферы. Об этом заявил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.
По его словам, одна из ключевых задач, которая стоит перед отраслью сегодня — обеспечить работоспособность предприятий в межсезонье. Для этого в обязательном порядке нужно заниматься вопросами реновации, реконструкции и "смотреть в направлении научно-технологического развития".
"Сегодня для конкурентоспособности наших услуг мы должны не только обеспечивать природными лечебными ресурсами, но и задуматься над вопросом внедрения современных методик лечения и современных медицинских препаратов в организацию всего процесса", - сказал он на открытии 11-й медицинской выставки "Здравоохранение. Крым 2026".
Гулюк отметил, что этим летом санаторно-курортному комплексу, да и в целом гостиничной туриндустрии Крыма, пришлось преодолеть огромные препятствия.
"Но благодаря слаженной работе и персонала, и руководителей объектов размещения, и поддержке государства, на сегодняшний день у нас получается сохранить коллективы и обеспечить возможность отдыха и лечения граждан Российской Федерации", - подчеркнул замминистра.
24 сентября в Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026".
Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно проходит на полуострове. В течение двух дней работники сферы здравоохранения, врачи, чиновники от медицины, представители медицинских фирм смогут узнать о новинках методов и технологий в сфере медицины, обменяться опытом.
Также желающим предлагают изучить на практике, как применять новые клинические рекомендации. На выставке представлено лабораторное и клиническое новейшее оборудование, а также оборудование для санаторно-курортного комплекса и реабилитации. Кроме того, в рамках мероприятия проходят несколько научно- практических конференций для медиков различных врачебных специальностей.
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