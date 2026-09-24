https://crimea.ria.ru/20260924/nauka-pomozhet-sdelat-otdykh-v-krymu-kruglogodichnym--1159665320.html

Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным

Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным

Чтобы обеспечить круглогодичную заполняемость средств размещения санаторно-курортного и гостиничного типа, Республике Крым необходимо двигаться по пути... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:45

2026-09-24T13:45

2026-09-24T13:45

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медицина

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ЯЛТА, 24 сен - РИА Новости Крым. Чтобы обеспечить круглогодичную заполняемость средств размещения санаторно-курортного и гостиничного типа, Республике Крым необходимо двигаться по пути научно-технического развития медицинской и реабилитационной сферы. Об этом заявил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.По его словам, одна из ключевых задач, которая стоит перед отраслью сегодня — обеспечить работоспособность предприятий в межсезонье. Для этого в обязательном порядке нужно заниматься вопросами реновации, реконструкции и "смотреть в направлении научно-технологического развития". Гулюк отметил, что этим летом санаторно-курортному комплексу, да и в целом гостиничной туриндустрии Крыма, пришлось преодолеть огромные препятствия. "Но благодаря слаженной работе и персонала, и руководителей объектов размещения, и поддержке государства, на сегодняшний день у нас получается сохранить коллективы и обеспечить возможность отдыха и лечения граждан Российской Федерации", - подчеркнул замминистра. 24 сентября в Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно проходит на полуострове. В течение двух дней работники сферы здравоохранения, врачи, чиновники от медицины, представители медицинских фирм смогут узнать о новинках методов и технологий в сфере медицины, обменяться опытом. Также желающим предлагают изучить на практике, как применять новые клинические рекомендации. На выставке представлено лабораторное и клиническое новейшее оборудование, а также оборудование для санаторно-курортного комплекса и реабилитации. Кроме того, в рамках мероприятия проходят несколько научно- практических конференций для медиков различных врачебных специальностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минкурортов крыма, санатории крыма, медицина