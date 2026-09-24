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На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T19:51
2026-09-24T19:51
краснодарский край
вымогательство
закон и право
умвд россии по краснодарскому краю
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной полиции."Сотрудники краевого управления УФСБ России пресекли противоправную деятельность сообщников. Мужчин задержали по местам их проживания в Краснодаре и Кропоткине", – говорится в сообщении.Сейчас участники ОПГ находятся под стражей. Мужчинам грозит лишение свободы до 15 лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе заочно осуждены трое членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержаны члены работавшей на Киев ОПГВоров-альпинистов задержали на КубаниВ Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
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краснодарский край, вымогательство, закон и право, умвд россии по краснодарскому краю, новости
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей

На Кубани участники ОПГ вымогали у предпринимателя 52 миллиона рублей "долга"

19:51 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной полиции.

По данным следствия, пятеро обвиняемых под угрозой применения физической силы вымогали у предпринимателя из станицы Тбилисской 52 миллиона рублей вымышленного долга. Из них 2,5 млн рублей мужчина уже передал злоумышленникам.

"Сотрудники краевого управления УФСБ России пресекли противоправную деятельность сообщников. Мужчин задержали по местам их проживания в Краснодаре и Кропоткине", – говорится в сообщении.
Сейчас участники ОПГ находятся под стражей. Мужчинам грозит лишение свободы до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Севастополе заочно осуждены трое членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.
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