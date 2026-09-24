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На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T19:51
2026-09-24T19:51
2026-09-24T19:51
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной полиции."Сотрудники краевого управления УФСБ России пресекли противоправную деятельность сообщников. Мужчин задержали по местам их проживания в Краснодаре и Кропоткине", – говорится в сообщении.Сейчас участники ОПГ находятся под стражей. Мужчинам грозит лишение свободы до 15 лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе заочно осуждены трое членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержаны члены работавшей на Киев ОПГВоров-альпинистов задержали на КубаниВ Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, вымогательство, закон и право, умвд россии по краснодарскому краю, новости
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
На Кубани участники ОПГ вымогали у предпринимателя 52 миллиона рублей "долга"