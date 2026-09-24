https://crimea.ria.ru/20260924/na-kubani-opg-vymogala-u-predprinimatelya-52-milliona-rubley-1159660204.html

На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей

На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026

На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей

В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T19:51

2026-09-24T19:51

2026-09-24T19:51

краснодарский край

вымогательство

закон и право

умвд россии по краснодарскому краю

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае силовики задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали у местного предпринимателя более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной полиции."Сотрудники краевого управления УФСБ России пресекли противоправную деятельность сообщников. Мужчин задержали по местам их проживания в Краснодаре и Кропоткине", – говорится в сообщении.Сейчас участники ОПГ находятся под стражей. Мужчинам грозит лишение свободы до 15 лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе заочно осуждены трое членов организованной группы за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержаны члены работавшей на Киев ОПГВоров-альпинистов задержали на КубаниВ Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, вымогательство, закон и право, умвд россии по краснодарскому краю, новости