https://crimea.ria.ru/20260924/massirovannyy-udar-nanesen-po-predpriyatiyam-vpk-i-tsentram-svyazi-na-ukraine-1159647824.html

Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине

Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине

Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T08:14

2026-09-24T08:14

2026-09-24T08:21

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

киев

одесская область

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.Накануне российские вооруженные силы в ходе ударов поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФСерия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской областиВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом

киев

одесская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, киев, одесская область, украина, новости