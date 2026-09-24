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Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T08:14
2026-09-24T08:21
удары по украине
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.Накануне российские вооруженные силы в ходе ударов поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФСерия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской областиВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
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Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине

Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК Украины и телекоммуникационным центрам

08:14 24.09.2026 (обновлено: 08:21 24.09.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.
Накануне российские вооруженные силы в ходе ударов поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.
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Удары по УкраинеВооруженные силы РоссииНовости СВОКиевОдесская областьУкраинаНовости
 
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