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Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T08:14
2026-09-24T08:14
2026-09-24T08:21
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированный удар по промышленным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.Накануне российские вооруженные силы в ходе ударов поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФСерия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской областиВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
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РИА Новости Крым
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, киев, одесская область, украина, новости
Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК Украины и телекоммуникационным центрам
08:14 24.09.2026 (обновлено: 08:21 24.09.2026)