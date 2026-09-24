Рейтинг@Mail.ru
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260924/mashina-vsmyatku-v-krymu-podrostok-na-inomarke-vrezalsya-v-derevo-1159668851.html
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
В Красногвардейском районе Крыма иномарка под управлением 17-летнего подростка без прав врезалась в дерево, пострадали водитель и 18-летний пассажир. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:14
2026-09-24T15:14
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
происшествия
новости крыма
мвд по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159668238_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_a6eb34fb61d75d6c9a1967e29a7c482c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка под управлением 17-летнего подростка без прав врезалась в дерево, пострадали водитель и 18-летний пассажир. Об этом сообщает МВД по республике.ДТП произошло в среду на автодороге Октябрьское — Садовое.В аварии пострадали 17‑летний водитель и 18‑летний пассажир. Оба получили травмы, их доставили в больницу.Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы преданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человекВ Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на местеНа Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159668238_0:374:1280:1334_1920x0_80_0_0_e00e37785644906e72365f8866d0197e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, крым, происшествия, новости крыма, мвд по республике крым
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево

В Крыму 17-летний подросток на авто врезался в дерево – два человека пострадали

15:14 24.09.2026
 
© Полиция КрымаДТП с несовершеннолетним в Красногвардейском районе Крыма
ДТП с несовершеннолетним в Красногвардейском районе Крыма
© Полиция Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка под управлением 17-летнего подростка без прав врезалась в дерево, пострадали водитель и 18-летний пассажир. Об этом сообщает МВД по республике.
ДТП произошло в среду на автодороге Октябрьское — Садовое.
"По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился несовершеннолетний водитель 2009 года рождения. Юноша не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате транспортное средство выехало за пределы проезжей части вправо и совершило наезд на дерево", - говорится в сообщении.
В аварии пострадали 17‑летний водитель и 18‑летний пассажир. Оба получили травмы, их доставили в больницу.
© Полиция КрымаДТП с несовершеннолетним в Красногвардейском районе Крыма
ДТП с несовершеннолетним в Красногвардейском районе Крыма
© Полиция Крыма
ДТП с несовершеннолетним в Красногвардейском районе Крыма
Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы преданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеКрымПроисшествияНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
15:55По всему побережью Севастополя будет громко
15:44Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
15:29Бюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года
15:14Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
15:05Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
14:48Владельца сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке заключили под стражу
14:35В Севастополе педофилу ужесточили наказание
14:17В Польше украинец с ножом напал на монастырь: один убит и четверо ранены
14:07"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников
13:56Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области
13:45Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным
13:31Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
13:21Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности
13:16Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете
13:10Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
13:04Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае
12:57Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
12:54Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:50Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Лента новостейМолния