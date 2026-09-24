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Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
В Красногвардейском районе Крыма иномарка под управлением 17-летнего подростка без прав врезалась в дерево, пострадали водитель и 18-летний пассажир. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:14
2026-09-24T15:14
2026-09-24T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка под управлением 17-летнего подростка без прав врезалась в дерево, пострадали водитель и 18-летний пассажир. Об этом сообщает МВД по республике.ДТП произошло в среду на автодороге Октябрьское — Садовое.В аварии пострадали 17‑летний водитель и 18‑летний пассажир. Оба получили травмы, их доставили в больницу.Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы преданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человекВ Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на местеНа Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
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Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
В Крыму 17-летний подросток на авто врезался в дерево – два человека пострадали