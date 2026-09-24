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Лукашенко помиловал 15 осужденных - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Лукашенко помиловал 15 осужденных
Лукашенко помиловал 15 осужденных - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Лукашенко помиловал 15 осужденных
Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, большинство из которых женщины. Об этом сообщила пресс-служба президента. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T18:27
2026-09-24T18:27
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, большинство из которых женщины. Об этом сообщила пресс-служба президента.Отмечается, что все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести законопослушный образ жизни.В марте президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, среди них родственницы участников СВО и женщины с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия
Лукашенко помиловал 15 осужденных

Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных

18:27 24.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, большинство из которых женщины. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины (10 человек)", – говорится на сайте президента Беларуси.

Отмечается, что все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести законопослушный образ жизни.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, среди них родственницы участников СВО и женщины с детьми.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиБелоруссия
 
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