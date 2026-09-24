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Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили
Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили
В Геленджике к утру четверга потушили лесной пожар, который вспыхнул из-за падения обломков украинского беспилотника накануне. Об этом сообщил мэр курорта... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T08:06
2026-09-24T08:06
геленджик
краснодарский край
кубань
атаки всу
пожар
алексей богодистов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Геленджике к утру четверга потушили лесной пожар, который вспыхнул из-за падения обломков украинского беспилотника накануне. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем канале в МАКС.Лесной массив микрорайона Голубая Бухта в Геленджике загорелся в среду, 23 сентября. Объекты инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. С огнем боролись всю ночь. К работам привлекали 70 человек и 15 единиц техники. К ликвидации мелких очагов подключались волонтеры - они помогали с ранцевыми огнетушителями и подвозили воду.Он также сообщил, что утром в четверг угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в Геленджике была снята. Для жителей и гостей курорта опасности нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляжВ Крыму за неделю потушили 113 пожаровНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
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РИА Новости Крым
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геленджик, краснодарский край, кубань, атаки всу, пожар, алексей богодистов, новости
Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили

В Геленджике потушили пожар в лесном массиве микрорайона Голубая Бухта после удара ВСУ

08:06 24.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Геленджике к утру четверга потушили лесной пожар, который вспыхнул из-за падения обломков украинского беспилотника накануне. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем канале в МАКС.
Лесной массив микрорайона Голубая Бухта в Геленджике загорелся в среду, 23 сентября. Объекты инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. С огнем боролись всю ночь. К работам привлекали 70 человек и 15 единиц техники. К ликвидации мелких очагов подключались волонтеры - они помогали с ранцевыми огнетушителями и подвозили воду.

"Пожар в лесном массиве микрорайона Голубая Бухта потушен. Площадь возгорания составила 0,2 га", - написал Богодистов.

Он также сообщил, что утром в четверг угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в Геленджике была снята. Для жителей и гостей курорта опасности нет.
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ГеленджикКраснодарский крайКубаньАтаки ВСУПожарАлексей БогодистовНовости
 
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