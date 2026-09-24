https://crimea.ria.ru/20260924/lesnoy-pozhar-v-gelendzhike-iz-za-padeniya-ukrainskogo-drona-potushili-1159647347.html

Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили

Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили

В Геленджике к утру четверга потушили лесной пожар, который вспыхнул из-за падения обломков украинского беспилотника накануне. Об этом сообщил мэр курорта... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T08:06

2026-09-24T08:06

2026-09-24T08:06

геленджик

краснодарский край

кубань

атаки всу

пожар

алексей богодистов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Геленджике к утру четверга потушили лесной пожар, который вспыхнул из-за падения обломков украинского беспилотника накануне. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем канале в МАКС.Лесной массив микрорайона Голубая Бухта в Геленджике загорелся в среду, 23 сентября. Объекты инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. С огнем боролись всю ночь. К работам привлекали 70 человек и 15 единиц техники. К ликвидации мелких очагов подключались волонтеры - они помогали с ранцевыми огнетушителями и подвозили воду.Он также сообщил, что утром в четверг угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в Геленджике была снята. Для жителей и гостей курорта опасности нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляжВ Крыму за неделю потушили 113 пожаровНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш

геленджик

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, краснодарский край, кубань, атаки всу, пожар, алексей богодистов, новости