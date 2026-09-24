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Леса Севастополя открыли для посещения - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Леса Севастополя открыли для посещения
Леса Севастополя открыли для посещения - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Леса Севастополя открыли для посещения
В Севастополе отменен запрет на посещение лесов, информирует в четверг пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:50
2026-09-24T10:50
севастополь
новости севастополя
леса крыма
пожароопасный сезон
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменен запрет на посещение лесов, информирует в четверг пресс-служба правительства города.При этом в регионе сохраняется возможность повторного введения ограничений в случае изменения погодных условий. Также всем рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, подчеркнули в пресс-службе.Севастопольские леса были закрыты для посещения в связи с риском пожаров. В последний раз запрет продлевали 2 сентября на 21 день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидированЛесные пожары бушуют в Новороссийске50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
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севастополь, новости севастополя, леса крыма, пожароопасный сезон, природа
Леса Севастополя открыли для посещения

В Севастополе сняли запрет на посещение лесов

10:50 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ осеннем лесу
В осеннем лесу - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменен запрет на посещение лесов, информирует в четверг пресс-служба правительства города.
"В связи со снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снимается", – сказано в сообщении.
При этом в регионе сохраняется возможность повторного введения ограничений в случае изменения погодных условий. Также всем рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, подчеркнули в пресс-службе.
Севастопольские леса были закрыты для посещения в связи с риском пожаров. В последний раз запрет продлевали 2 сентября на 21 день.
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СевастопольНовости СевастополяЛеса КрымаПожароопасный сезонПрирода
 
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