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Леса Севастополя открыли для посещения
Леса Севастополя открыли для посещения - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Леса Севастополя открыли для посещения
В Севастополе отменен запрет на посещение лесов, информирует в четверг пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:50
2026-09-24T10:50
2026-09-24T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменен запрет на посещение лесов, информирует в четверг пресс-служба правительства города.При этом в регионе сохраняется возможность повторного введения ограничений в случае изменения погодных условий. Также всем рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, подчеркнули в пресс-службе.Севастопольские леса были закрыты для посещения в связи с риском пожаров. В последний раз запрет продлевали 2 сентября на 21 день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидированЛесные пожары бушуют в Новороссийске50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, леса крыма, пожароопасный сезон, природа
Леса Севастополя открыли для посещения
В Севастополе сняли запрет на посещение лесов