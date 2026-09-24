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"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников

"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников - РИА Новости Крым, 24.09.2026

"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников

Более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир". Подробнее о конкурсе... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T14:07

2026-09-24T14:07

2026-09-24T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир". Подробнее о конкурсе и его целях журналистам рассказал глава минкурортов республики Сергей Ганзий на открытии выставки лучших сувениров в Крымском этнографическом музее."Конкурс "Крымский сувенир" мы запустили совместно с Государственным советом РК, комитетом по туризму в прошлом году. Эта инициатива была как продолжение той работы, которая была начата еще в 2016 году, когда был принят закон Республики Крым о народных художественных промыслах и ремеслах. Безусловно, главная задача и цель – это сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории Крыма", – сказал Ганзий.По его словам, всего в конкурсе приняли участие более полусотни мастеров-народников и ремесленников со всего Крыма, представлено более 100 работ в разных номинациях – "Этнографический сувенир", "Сувенир территории", "Музейный сувенир", "Событийный сувенир", "Сувенир-игрушка", "Линейка сувенирной продукции" и "Гастрономический сувенир".В рамках выставки представлены художественные работы, авторские стеклянные и ватные игрушки, созданные по уникальным технологиям, ювелирные украшения, панно с крымскими ракушками и мозаичные работы, и многое другое. Одна из привлекающих внимание работ – вышитая карта Крыма."На нашей карте представлены 25 районов Крыма и Севастополь. Каждый район решал сам, что на его участке карты должно быть изображено и технику вышивки выбирали тоже сами. Наша задача была собрать все это в единое полотно. Собирали карту пять человек. Всего на работу ушло около полугода", - рассказывает засуженный мастер народно-художественных промыслов республики Крым, жительница Симферопольского района Светлана Сергеева.Выставка "Крымский сувенир" открылась в Крымском этнографическом музее в Симферополе 24 сентября и продлится до 25 октября.Мероприятие приурочено к празднованию Всемирного дня туризма. Конкурс учрежден Государственным советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК.В торжественном открытии приняли участие министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, председатель Комитета Государственного совета РК по туризму и курортам Роман Тихончук, руководство и сотрудники Крымского этнографического музея, руководитель Палаты художественных промыслов и ремесел Крыма Наталия Гордецкая, мастера декоративно-прикладного творчества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировВ России впервые вручат нацпремию мастерам народных промысловНе только соль и лаванда – в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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