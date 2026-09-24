https://crimea.ria.ru/20260924/krymchanin-obmanul-agrariev-na-11-millionov-rubley-1159668081.html
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Ленинский районный суд приговорил жителя Крыма к трем годам и двум месяцем лишения свободы за мошенничество в отношении руководителей сельхозпредприятий. Об... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:05
2026-09-24T15:05
2026-09-24T15:10
новости крыма
ленинский районный суд крыма
ленинский район
происшествия
прокуратура республики крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159668518_0:45:930:568_1920x0_80_0_0_c9ce247d0decc491de6e856292ee24e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд приговорил жителя Крыма к трем годам и двум месяцем лишения свободы за мошенничество в отношении руководителей сельхозпредприятий. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В течение 2024-2025 годов индивидуальный предприниматель заключал с руководителями предприятий договоры купли-продажи зерновых культур, получив более 11 миллионов рублей. При этом мужчина не планировал исполнять обязательства по доставке продукции и фактически какую-либо хозяйственную деятельность не вел.Отмечается, что еще перед судом обвиняемый полностью признал вину, по каждому из семи эпизодов преступной деятельности написал явки с повинной, однако потом изменил свои показания, пытаясь убедить суд в обратном.Ранее в Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Преступник успел провернуть три незаконных сделки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионовЗаставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159668518_0:0:931:699_1920x0_80_0_0_881f4229d55341ea17077e9863090038.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ленинский районный суд крыма, ленинский район, происшествия, прокуратура республики крым
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Крымчанина за обман аграриев на 11 миллионов рублей приговорили к трем годам в колонии
15:05 24.09.2026 (обновлено: 15:10 24.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд приговорил жителя Крыма к трем годам и двум месяцем лишения свободы за мошенничество в отношении руководителей сельхозпредприятий. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
В течение 2024-2025 годов индивидуальный предприниматель заключал с руководителями предприятий договоры купли-продажи зерновых культур, получив более 11 миллионов рублей. При этом мужчина не планировал исполнять обязательства по доставке продукции и фактически какую-либо хозяйственную деятельность не вел.
Отмечается, что еще перед судом обвиняемый полностью признал вину, по каждому из семи эпизодов преступной деятельности написал явки с повинной, однако потом изменил свои показания, пытаясь убедить суд в обратном.
"Суд приговорил жителя региона к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – отметили в прокуратуре.
Ранее в Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал
предпринимателей на продаже зерновых культур. Преступник успел провернуть три незаконных сделки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: