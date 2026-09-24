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Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Ленинский районный суд приговорил жителя Крыма к трем годам и двум месяцем лишения свободы за мошенничество в отношении руководителей сельхозпредприятий. Об... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:05
2026-09-24T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд приговорил жителя Крыма к трем годам и двум месяцем лишения свободы за мошенничество в отношении руководителей сельхозпредприятий. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В течение 2024-2025 годов индивидуальный предприниматель заключал с руководителями предприятий договоры купли-продажи зерновых культур, получив более 11 миллионов рублей. При этом мужчина не планировал исполнять обязательства по доставке продукции и фактически какую-либо хозяйственную деятельность не вел.Отмечается, что еще перед судом обвиняемый полностью признал вину, по каждому из семи эпизодов преступной деятельности написал явки с повинной, однако потом изменил свои показания, пытаясь убедить суд в обратном.Ранее в Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Преступник успел провернуть три незаконных сделки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионовЗаставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схему
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новости крыма, ленинский районный суд крыма, ленинский район, происшествия, прокуратура республики крым
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей

Крымчанина за обман аграриев на 11 миллионов рублей приговорили к трем годам в колонии

15:05 24.09.2026 (обновлено: 15:10 24.09.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЛенинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд приговорил жителя Крыма к трем годам и двум месяцем лишения свободы за мошенничество в отношении руководителей сельхозпредприятий. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
В течение 2024-2025 годов индивидуальный предприниматель заключал с руководителями предприятий договоры купли-продажи зерновых культур, получив более 11 миллионов рублей. При этом мужчина не планировал исполнять обязательства по доставке продукции и фактически какую-либо хозяйственную деятельность не вел.
Отмечается, что еще перед судом обвиняемый полностью признал вину, по каждому из семи эпизодов преступной деятельности написал явки с повинной, однако потом изменил свои показания, пытаясь убедить суд в обратном.

"Суд приговорил жителя региона к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – отметили в прокуратуре.

Ранее в Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Преступник успел провернуть три незаконных сделки.
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