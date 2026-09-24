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Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света

Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света

В Крыму в четверг, 24 сентября, из-за сложных погодных условий возможны аварийные отключения света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T09:06

2026-09-24T09:06

2026-09-24T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг, 24 сентября, из-за сложных погодных условий возможны аварийные отключения света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Отмечается, что электроэнергетический комплекс Крыма по-прежнему функционирует в условиях нехватки генерирующих мощностей — регион испытывает дефицит электроэнергии."В районах, где инфраструктуре нанесен существенный ущерб, по-прежнему сохраняются временные перебои с электроснабжением", - подчеркнули в "Крымэнерго".По данным предприятия, объекты социальной сферы в обязательном порядке обеспечиваются резервными источниками питания. Специалисты ведут восстановительные работы на поврежденных сетях в круглосуточном режиме, без остановок и перерывов.Ранее сообщалось, что в Алуште и Бахчисарайском районе Крыма из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов. Также отмечалось, что в Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения электричества. Днем во вторник из-за аварии часть Южного берега Крыма осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водойБолее 420 обращений: в Ялте шторм повалил деревья на машиныНа Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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