https://crimea.ria.ru/20260924/kitay-i-ssha-dolzhny-izbegat-konfrontatsii--si-tszinpin-1159682478.html
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T18:52
2026-09-24T18:52
2026-09-24T18:52
новости
сша
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
дональд трамп
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/13/1149571485_34:0:989:537_1920x0_80_0_0_5eaea4d62cc8e8cbcf960fc7702eeeeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.Си Цзиньпин также заявил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, установили хорошие личные отношения и поддерживают регулярные контакты.Китайский лидер добавил, что оба лидера призывают соответствующие ведомства двух стран, в том числе отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять взаимодействие.Также Си Цзиньпин выразил мнение, что вооруженным силам Китая и США следует поддерживать диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/13/1149571485_41:0:950:682_1920x0_80_0_0_034e3a699316e87e7ffa84d45fad93c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сша, китай, си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Китай и США должны избегать конфликтов и конфронтации и смогут найти правильный путь для мирного сосуществования двух крупных держав на этой планете", – цитирует главу КНР РИА Новости.
Си Цзиньпин также заявил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, установили хорошие личные отношения и поддерживают регулярные контакты.
Китайский лидер добавил, что оба лидера призывают соответствующие ведомства двух стран, в том числе отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять взаимодействие.
Также Си Цзиньпин выразил мнение, что вооруженным силам Китая и США следует поддерживать диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации.
"Вооруженным силам обеих стран следует поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и предотвращения кризисов", – говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.