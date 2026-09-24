https://crimea.ria.ru/20260924/kitay-i-ssha-dolzhny-izbegat-konfrontatsii--si-tszinpin-1159682478.html

Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин

Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин

Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T18:52

2026-09-24T18:52

2026-09-24T18:52

новости

сша

китай

си цзиньпин (председатель кнр)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.Си Цзиньпин также заявил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, установили хорошие личные отношения и поддерживают регулярные контакты.Китайский лидер добавил, что оба лидера призывают соответствующие ведомства двух стран, в том числе отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять взаимодействие.Также Си Цзиньпин выразил мнение, что вооруженным силам Китая и США следует поддерживать диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, китай, си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп