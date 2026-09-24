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Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T18:52
2026-09-24T18:52
новости
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китай
си цзиньпин (председатель кнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.Си Цзиньпин также заявил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, установили хорошие личные отношения и поддерживают регулярные контакты.Китайский лидер добавил, что оба лидера призывают соответствующие ведомства двух стран, в том числе отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять взаимодействие.Также Си Цзиньпин выразил мнение, что вооруженным силам Китая и США следует поддерживать диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сша, китай, си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп
Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин

Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин

18:52 24.09.2026
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Китай и США должны избегать конфронтации, тогда смогут найти правильный путь сосуществования двух крупных государств, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Китай и США должны избегать конфликтов и конфронтации и смогут найти правильный путь для мирного сосуществования двух крупных держав на этой планете", – цитирует главу КНР РИА Новости.
Си Цзиньпин также заявил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, установили хорошие личные отношения и поддерживают регулярные контакты.
Китайский лидер добавил, что оба лидера призывают соответствующие ведомства двух стран, в том числе отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять взаимодействие.
Также Си Цзиньпин выразил мнение, что вооруженным силам Китая и США следует поддерживать диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации.
"Вооруженным силам обеих стран следует поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и предотвращения кризисов", – говорится в сообщении.
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НовостиСШАКитайСи Цзиньпин (председатель КНР)Дональд Трамп
 
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