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Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:31
2026-09-24T13:31
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ликвидировала до 230 военных украинской армии, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 175 солдат, два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины "Казак" и 23 автомобиля.В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 человек, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 боевиков, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожено до 45 украинских неонацистов, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 244 беспилотника самолетного типа, Силами Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села40 украинских дронов сбили за ночь над территорией РоссииРоссийские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери

Киев за сутки потерял еще 1290 боевиков и танки "Леопард"

13:31 24.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 24 сентября 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 24 сентября 2026
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ликвидировала до 230 военных украинской армии, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 175 солдат, два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины "Казак" и 23 автомобиля.
В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 человек, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 боевиков, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожено до 45 украинских неонацистов, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также военные РФ нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
Средства ПВО сбили 244 беспилотника самолетного типа, Силами Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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