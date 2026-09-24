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Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:31
2026-09-24T13:31
2026-09-24T13:31
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ликвидировала до 230 военных украинской армии, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 175 солдат, два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины "Казак" и 23 автомобиля.В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 человек, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 боевиков, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожено до 45 украинских неонацистов, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 244 беспилотника самолетного типа, Силами Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села40 украинских дронов сбили за ночь над территорией РоссииРоссийские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
Киев за сутки потерял еще 1290 боевиков и танки "Леопард"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ликвидировала до 230 военных украинской армии, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 175 солдат, два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины "Казак" и 23 автомобиля.
В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 человек, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 боевиков, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожено до 45 украинских неонацистов, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также военные РФ нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
Средства ПВО сбили 244 беспилотника самолетного типа, Силами Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер
противника.
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