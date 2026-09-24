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Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери

Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери

Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:31

2026-09-24T13:31

2026-09-24T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев уничтожили еще 1290 боевиков ВСУ, вражеские вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ликвидировала до 230 военных украинской армии, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 175 солдат, два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины "Казак" и 23 автомобиля.В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 человек, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 боевиков, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожено до 45 украинских неонацистов, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 244 беспилотника самолетного типа, Силами Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села40 украинских дронов сбили за ночь над территорией РоссииРоссийские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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