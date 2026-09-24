https://crimea.ria.ru/20260924/gde-mazut-osyadet-na-dno-v-krymu-prezentovali-nou-khau-dlya-rossii-i-mira-1159646833.html

Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира

Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира

Ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе разработали первую в мире многофункциональную программную модель, которая моделирует траекторию... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T07:51

2026-09-24T07:51

2026-09-24T07:51

эксклюзивы риа новости крым

крым

севастополь

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

атака бпла на нефтебазу в феодосии

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

экология

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143552069_12:0:828:459_1920x0_80_0_0_0b346bda80a9298c0ccba9142eeb4589.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе разработали первую в мире многофункциональную программную модель, которая моделирует траекторию распространения попавших в море нефтепродуктов не только на поверхности воды, но и в ее толще. Это, в частности, позволит прогнозировать оседание мазута на дне в конкретных районах Мирового океана и экономить миллиарды рублей на ликвидацию последствий ЧС.Об этом РИА Новости Крым на полях X Всероссийской научной конференции "Моря России: состояние исследований, информационные ресурсы, экономика данных" рассказали сотрудники федерального исследовательского центра.Это тот случай, когда уместно сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло.У побережья Керчи 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", оба перевозили мазут. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов в море. По данным экстренных служб, суммарно из более чем девяти тысяч тонн опасного груза в воде оказалось порядка трех с половиной тонн. В Морспасслужбе сообщали, что это первая в мире ЧС с "тяжелым" топочным мазутом марки М-100, который застывает при 25 градусах, при этом не всплывает на поверхность, как другие нефтепродукты, а оседает на дне или мигрирует в толще воды.Замдиректора МГИ, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук Антон Георга-Копулос заявляет: впервые в мире ученые России из Морского гидрофизического института РАН предоставляли так оперативно и так длительно важнейшие данные всем ведомствам и региональным властям для ликвидации ЧС в связи с загрязнением моря."Такого опыта ни у кого не было даже во время Deepwater Horizon (нефтяная платформа, затонувшая в 2010 году у побережья США в Мексиканском заливе, что привело к крупнейшему разливу нефти – ред.). Чтобы вот так, каждый день и по несколько раз, предоставлялись данные. Мы корректировали прогнозы на основе спутниковых данных и контактных. И за весь период с 15 декабря 2024 года отправили 302 аналитические справки. Некоторые до трех раз в сутки, другие раз в пять – шесть дней", – рассказал ученый.Аналитическую справку и сегодня продолжают получать 18 организаций, говорит он.Прежде всего это Национальный центр управления кризисными ситуациями МЧС России, который в течение часа – двух включает данные, поступающие из Севастополя в атлас опасностей и рисков ЕДДС МЧС России (Единая дежурная диспетчерская служба). Также расчетами и прогнозами от севастопольских ученых пользуются региональные управления МЧС, власти и прокуратуры трех регионов: Крыма, Севастополя и Краснодарского края, уточнил Георга-Копулос.По его словам, точность прогнозов распространения нефтепродуктов в море уже к осени 2025 года удалось довести до 90%. Причем все это – на основе программной модели, которая была разработана специалистами МГИ еще в 2012 году.Речь о геоинформационной системе для оперативного прогноза дрейфа нефтяных загрязнений и плавающих объектов на любой акватории Мирового океана (FOTS). По ней ученые могли "предсказать", куда уйдет мазут, распространяясь по поверхности.Однако те его "пятна", что осели на дно, всегда искали, по сути, вслепую, не имея точных координат, поскольку не было соответствующей модели для расчетов."Фактически, да. При ликвидации аварий на судах "Волгонефть" очень много усилий было затрачено на очистку дня от мазута в больших количествах. Водолазы погружались и весь шельф проходили, чтобы найти мазут. И убирали дно с лопатами и мешками, сделали больше двадцати тысяч погружений. И возникла проблема: как искать мазут на морском грунте, как понять, где он будет оседать на дно", – рассказал руководитель проекта FOTS, замдиректора МГИ по научной работе, доктор физико-математических наук Арсений Кубряков.Так ЧС в Керченском проливе подвигло российских ученых на очередные большие открытия. Новую разработку Морского гидрофизического института, сделанную командой специалистов под руководством Кубрякова, презентовали в рамках X Всероссийской научной конференции "Моря России: состояние исследований, информационные ресурсы, экономика данных" в Севастополе.Усовершенствованная программная модель способна просчитывать траекторию распространения мазута в толще воды, чтобы знать, как он тонет и попадает на шельф и что надо предпринять и какими силами для минимизации рисков.И этой российской модели сегодня, как и первой в свое время, нет аналогов в мире, говорит Георга-Копулос.Теперь целый комплекс данных, важность которых невозможно переоценить, могут быть доступны за час – полтора. Даже прежняя модель МГИ, обновлявшаяся время от времени, позволяла экономить миллиарды рублей, поскольку ресурсы по ликвидации последствий ЧС были употреблены своевременно и там, где это было необходимо."Общий ущерб от катастрофы в Керченском проливе оценивается сегодня в 84 млрд рублей, и это только в рамках тех исков, которые были поданы к судовладельцам, а мог быть в разы больше", – отметил Георга-Копулос.Новая система имеет колоссальные перспективы во всех смыслах, уверены в МГИ, ведь у органов государственной власти в России появился эффективный инструмент, позволяющий определить, куда придет загрязнение, рассчитать его масштабы и перевести все в рубли, то есть оценить стоимость работ по ликвидации и в целом ущерб.Работа ученых в этом направлении очень актуальна сегодня, учитывая "целый веер инцидентов". Для анализа ряда случаев функционал нового программного комплекса частично уже использовался на практике с весны 2026 года. А один из них – "бюджет нефти" апробировали при расчетах для сценариев на командно-штабных учениях в рамках подготовки к глобальным "Арктика- 2027"."Учитывая значимость разработки севастопольских ученых, на федеральном уровне было принято решение о том, что наш институт должен работать в этом направлении не только в Черноморско-Азовском бассейне, но и в бассейне Балтики и особенно в Арктике", – объяснил Георга-Копулос.По словам Кубрякова, новая программная модель – современный инструмент, который позволяет даже не специалисту-океанологу делать прогнозы. А значит, разработку можно и "нужно внедрять в государственную практику" в разных ведомствах. В частности, в Морспасслужбе, которая уже пользуется предыдущей версией проекта, и в МЧС России, где использовать систему смогут операторы дежурных служб.В Севастополе с 21 по 25 сентября на базе Морского гидрофизического института РАН проходит юбилейная X Всероссийская научная конференция "Моря России: состояние исследований, информационные ресурсы, экономика данных". Участники мероприятий обсуждают современные задачи океанологии в полном объеме: теоретические исследования, натурные наблюдения и численное моделирование процессов в морских системах для устойчивого развития прибрежных регионов и рационального использования морских ресурсов. В программе – пленарные, секционные и стендовые доклады от представителей более пятидесяти научных организаций, университетов и профильных предприятий из разных регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – ПутинДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеЭвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил спасателей из Крыма

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, атака бпла на нефтебазу в феодосии, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, экология