Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев
Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после шторма
© КрымавтодорСотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после селевых потоков и падения деревьев из-за шторма, который обрушился на полуостров в среду. Об этом РИА Новости Крым рассказали на предприятии.
"В Ялте много поваленных деревьев, чистка ливневок и небольшие сели. В других регионах Крыма были поваленные деревья. К вечеру была проезжаемость обеспечена полностью – все везде было убрано", - проинформировали на предприятии.
В частности, дорожники оперативно очистили участки, где сошли селевые потоки – в Ялте и Алуште.
© КрымавтодорСотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
Сотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
Что касается поваленных деревьев, больше всего таких случаев также зафиксировано на Южном берегу Крыма.
"А также это Джанкойский район, Симферопольский район и Красногвардейский районы", - перечислили в "Крымавтодоре".
© Крымавтодор
Сильный ветер повалил деревья на дороги
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Сильный ветер повалил деревья на дороги
© Крымавтодор
© Крымавтодор
Больше всего таких случаев зафиксировано на Южном берегу Крыма
2 из 3
Больше всего таких случаев зафиксировано на Южном берегу Крыма
© Крымавтодор
© КрымавтодорСотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
3 из 3
Сотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
1 из 3
Сильный ветер повалил деревья на дороги
© Крымавтодор
2 из 3
Больше всего таких случаев зафиксировано на Южном берегу Крыма
© Крымавтодор
3 из 3
Сотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
В среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений было затруднено движение транспорта.
В регионе было объявлено сразу три штормовых предупреждения с угрозой схода селевых потоков и риском подъема уровня воды в реках. В Белогорске фиксировали выпадение 120% месячной нормы осадков, на Карадаге – 95%. В Ялте повреждены девять автомобилей после падения на них деревьев.
Утром в среду на Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы были подтоплены, есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
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