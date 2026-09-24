https://crimea.ria.ru/20260924/dorogi-kryma-raschistili-posle-skhoda-seley-i-padeniya-derevev-1159650245.html

Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев

Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев

Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после селевых потоков и падения деревьев из-за шторма, который обрушился на полуостров в среду. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T10:43

2026-09-24T10:43

2026-09-24T10:43

ситуация на дорогах крыма

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после селевых потоков и падения деревьев из-за шторма, который обрушился на полуостров в среду. Об этом РИА Новости Крым рассказали на предприятии.В частности, дорожники оперативно очистили участки, где сошли селевые потоки – в Ялте и Алуште. Что касается поваленных деревьев, больше всего таких случаев также зафиксировано на Южном берегу Крыма."А также это Джанкойский район, Симферопольский район и Красногвардейский районы", - перечислили в "Крымавтодоре".В среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений было затруднено движение транспорта.В регионе было объявлено сразу три штормовых предупреждения с угрозой схода селевых потоков и риском подъема уровня воды в реках. В Белогорске фиксировали выпадение 120% месячной нормы осадков, на Карадаге – 95%. В Ялте повреждены девять автомобилей после падения на них деревьев.Утром в среду на Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы были подтоплены, есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастопольской школе устраняют последствия непогодыПодтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогодыКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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