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Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев
Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев
Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после селевых потоков и падения деревьев из-за шторма, который обрушился на полуостров в среду. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:43
2026-09-24T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после селевых потоков и падения деревьев из-за шторма, который обрушился на полуостров в среду. Об этом РИА Новости Крым рассказали на предприятии.В частности, дорожники оперативно очистили участки, где сошли селевые потоки – в Ялте и Алуште. Что касается поваленных деревьев, больше всего таких случаев также зафиксировано на Южном берегу Крыма."А также это Джанкойский район, Симферопольский район и Красногвардейский районы", - перечислили в "Крымавтодоре".В среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений было затруднено движение транспорта.В регионе было объявлено сразу три штормовых предупреждения с угрозой схода селевых потоков и риском подъема уровня воды в реках. В Белогорске фиксировали выпадение 120% месячной нормы осадков, на Карадаге – 95%. В Ялте повреждены девять автомобилей после падения на них деревьев.Утром в среду на Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы были подтоплены, есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастопольской школе устраняют последствия непогодыПодтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогодыКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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штормовое предупреждение, крымавтодор, новости крыма, крым, юбк
Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев

Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после шторма

10:43 24.09.2026
 
© КрымавтодорСотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
Сотрудники Крымавтодора расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымавтодора" очистили все участки дорог после селевых потоков и падения деревьев из-за шторма, который обрушился на полуостров в среду. Об этом РИА Новости Крым рассказали на предприятии.
"В Ялте много поваленных деревьев, чистка ливневок и небольшие сели. В других регионах Крыма были поваленные деревья. К вечеру была проезжаемость обеспечена полностью – все везде было убрано", - проинформировали на предприятии.
В частности, дорожники оперативно очистили участки, где сошли селевые потоки – в Ялте и Алуште.
© КрымавтодорСотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
Сотрудники Крымавтодора расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
Сотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
Что касается поваленных деревьев, больше всего таких случаев также зафиксировано на Южном берегу Крыма.
"А также это Джанкойский район, Симферопольский район и Красногвардейский районы", - перечислили в "Крымавтодоре".
© Крымавтодор

Сильный ветер повалил деревья на дороги

Сотрудники Крымавтодора расчищают дороги после шторма
1 из 3

Сильный ветер повалил деревья на дороги

© Крымавтодор
© Крымавтодор

Больше всего таких случаев зафиксировано на Южном берегу Крыма

Сотрудники Крымавтодора расчищают дороги после шторма
2 из 3

Больше всего таких случаев зафиксировано на Южном берегу Крыма

© Крымавтодор
© КрымавтодорСотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
Сотрудники Крымавтодора расчищают дороги после шторма
3 из 3
Сотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
1 из 3

Сильный ветер повалил деревья на дороги

© Крымавтодор
2 из 3

Больше всего таких случаев зафиксировано на Южном берегу Крыма

© Крымавтодор
3 из 3
Сотрудники "Крымавтодора" расчищают дороги после шторма
© Крымавтодор
В среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений было затруднено движение транспорта.
В регионе было объявлено сразу три штормовых предупреждения с угрозой схода селевых потоков и риском подъема уровня воды в реках. В Белогорске фиксировали выпадение 120% месячной нормы осадков, на Карадаге – 95%. В Ялте повреждены девять автомобилей после падения на них деревьев.
Утром в среду на Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы были подтоплены, есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
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