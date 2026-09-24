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Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T15:44
2026-09-24T15:44
2026-09-24T15:44
трасса м-4 "дон"
марат хуснуллин
ремонт и строительство дорог
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автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его словам, на трассе были исключены работы по капитальному ремонту, связанные с сокращением количества полос движения. С наступлением осени работы продолжаются на участке протяженностью более 5 километров в Воронежской области.Всего, по его словам, в этом году на трассах "Автодора" предусмотрен ремонт около 430 километров и капитальный ремонт почти на шести километров. На сегодня работы завершены на 255 километрах.В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон", сообщал ранее Хуснуллин. Как информировал глава госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, капитальный ремонт трассы М-4 "Дон" будет выполняться поэтапно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы – ХуснуллинНа трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режимОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
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трасса м-4 "дон", марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог, новости, автодор
Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
На трассе в Крым отремонтировали с начала года 255 километров пути – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас возобновили работы на трассе М-4 "Дон", которые в период отпусков традиционно приостанавливаются для обеспечения бесперебойного движения при поездках на Черноморское и Азовское побережья", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Кабмина
.
По его словам, на трассе были исключены работы по капитальному ремонту, связанные с сокращением количества полос движения. С наступлением осени работы продолжаются на участке протяженностью более 5 километров в Воронежской области.
"Кроме того, дорожники ремонтируют 16 участков М-4 общей протяженностью около 130 километров. Ремонт проходит в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. На сегодняшний день работы завершены на 57 километрах", – проинформировал вице-премьер.
Всего, по его словам, в этом году на трассах "Автодора" предусмотрен ремонт около 430 километров и капитальный ремонт почти на шести километров. На сегодня работы завершены на 255 километрах.
В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам
по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон", сообщал ранее Хуснуллин. Как информировал глава госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, капитальный ремонт трассы М-4 "Дон" будет выполняться поэтапно.
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