https://crimea.ria.ru/20260924/doroga-v-krym-avtodor-vozobnovil-remont-trassy-m-4-don-1159669046.html

Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"

Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"

Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T15:44

2026-09-24T15:44

2026-09-24T15:44

трасса м-4 "дон"

марат хуснуллин

ремонт и строительство дорог

новости

автодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его словам, на трассе были исключены работы по капитальному ремонту, связанные с сокращением количества полос движения. С наступлением осени работы продолжаются на участке протяженностью более 5 километров в Воронежской области.Всего, по его словам, в этом году на трассах "Автодора" предусмотрен ремонт около 430 километров и капитальный ремонт почти на шести километров. На сегодня работы завершены на 255 километрах.В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон", сообщал ранее Хуснуллин. Как информировал глава госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, капитальный ремонт трассы М-4 "Дон" будет выполняться поэтапно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы – ХуснуллинНа трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режимОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог, новости, автодор