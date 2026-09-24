https://crimea.ria.ru/20260924/dobropolskiy-kotel-chem-chrevata-dlya-vsu-poterya-goroda-1159672912.html
Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города
Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города
Взятие российскими войсками по контроль города Доброполье в Донецкой Народной Республике нарушит систему обеспечения всей группировки ВСУ в Донбассе и ускорит... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T17:01
2026-09-24T17:01
2026-09-24T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Взятие российскими войсками по контроль города Доброполье в Донецкой Народной Республике нарушит систему обеспечения всей группировки ВСУ в Донбассе и ускорит выход Вооруженных сил РФ к границам ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.На сегодняшний день соединения и воинские части группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженной группировки противника в Доброполье и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Как указали в Минобороны, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций Объединенной группировки войск.Также с освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери противником основного укрепрайона на территории Донбасса – Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации.В Минобороны также подчеркнули, что Доброполье представляет собой мощный укрепленный район ВСУ, который противник использовал для нанесения ударов во фланг и тыл "Южной" группировки войск, наступающей на Дружковку.Осознавая стратегическую важность данного укрепрайона, киевский режим стремится деблокировать окруженную группировку и не дать российской армии завершить освобождение города. Но все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются.По данным министерства, в попытках прорвать кольцо окружения ВСУ несут существенные потери – от 30 до 50 погибших боевиков ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потериСжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два селаРоссийские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу
Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города
Освобождение Доброполья нарушит обеспечение всей группировки ВСУ в Донбассе – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Взятие российскими войсками по контроль города Доброполье в Донецкой Народной Республике нарушит систему обеспечения всей группировки ВСУ в Донбассе и ускорит выход Вооруженных сил РФ к границам ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.
На сегодняшний день соединения и воинские части группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженной группировки противника в Доброполье и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Как указали в Минобороны, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций Объединенной группировки войск.
"Доброполье – важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над этим городом нарушит отлаженную систему обеспечения группировки противника не на отдельных отрезках, а во всей логистической цепочке снабжения украинской армии на Донбассе", – отметили в ведомстве.
Также с освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери противником основного укрепрайона на территории Донбасса – Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации.
В Минобороны также подчеркнули, что Доброполье представляет собой мощный укрепленный район ВСУ, который противник использовал для нанесения ударов во фланг и тыл "Южной" группировки войск, наступающей на Дружковку.
"Кроме того, взятие под контроль господствующих высот в районе Доброполья позволит российским войскам ускорить выход к границе Донецкой Народной Республики", – добавили в МО.
Осознавая стратегическую важность данного укрепрайона, киевский режим стремится деблокировать окруженную группировку и не дать российской армии завершить освобождение города. Но все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются.
По данным министерства, в попытках прорвать кольцо окружения ВСУ несут существенные потери – от 30 до 50 погибших боевиков ежедневно.
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