https://crimea.ria.ru/20260924/dobropolskiy-kotel-chem-chrevata-dlya-vsu-poterya-goroda-1159672912.html

Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города

Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города

Взятие российскими войсками по контроль города Доброполье в Донецкой Народной Республике нарушит систему обеспечения всей группировки ВСУ в Донбассе и ускорит... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T17:01

2026-09-24T17:01

2026-09-24T17:01

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

потери всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/05/1158269355_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_8b9ddb0ba7ef7ae03c069a9cd186a1c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Взятие российскими войсками по контроль города Доброполье в Донецкой Народной Республике нарушит систему обеспечения всей группировки ВСУ в Донбассе и ускорит выход Вооруженных сил РФ к границам ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.На сегодняшний день соединения и воинские части группировки "Центр" продолжают уничтожение окруженной группировки противника в Доброполье и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Как указали в Минобороны, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций Объединенной группировки войск.Также с освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери противником основного укрепрайона на территории Донбасса – Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации.В Минобороны также подчеркнули, что Доброполье представляет собой мощный укрепленный район ВСУ, который противник использовал для нанесения ударов во фланг и тыл "Южной" группировки войск, наступающей на Дружковку.Осознавая стратегическую важность данного укрепрайона, киевский режим стремится деблокировать окруженную группировку и не дать российской армии завершить освобождение города. Но все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются.По данным министерства, в попытках прорвать кольцо окружения ВСУ несут существенные потери – от 30 до 50 погибших боевиков ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потериСжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два селаРоссийские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу