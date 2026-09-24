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До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе

До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе - РИА Новости Крым, 24.09.2026

До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе

В августе продолжилась эскалация террористических атак ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям России. Об этом заявил посол по особым... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T10:12

2026-09-24T10:12

2026-09-24T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В августе продолжилась эскалация террористических атак ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, рост числа ударов продолжается как минимум четвертый месяц и связан с выделением дополнительных средств европейскими спонсорами.В августе украинские боевики били по жилым домам и соцобъектам, магазинам и рынкам, медучреждениям и школам, складам и транспорту в регионах России при помощи беспилотников, ракет, ствольной и реактивной артиллерии, уточнил посол по особым поручениям МИД РФ."Основным оружием террора украинских формирований против мирного населения остались БПЛА различного радиуса действия, на которые пришлось около 90% всех раненых и убитых среди гражданских лиц", - отметил Мирошник.Также в августе ВСУ продолжили наносить удары по объектам энергоснабжения и энергогенерации на территории России - большинство атак пришлось на объекты в Крыму, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, добавил Мирошник.Он также сообщил, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, обстрелы всу, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости