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До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе
До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе - РИА Новости Крым, 24.09.2026
До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе
В августе продолжилась эскалация террористических атак ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям России. Об этом заявил посол по особым... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:12
2026-09-24T10:12
новости сво
атаки всу
обстрелы всу
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В августе продолжилась эскалация террористических атак ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, рост числа ударов продолжается как минимум четвертый месяц и связан с выделением дополнительных средств европейскими спонсорами.В августе украинские боевики били по жилым домам и соцобъектам, магазинам и рынкам, медучреждениям и школам, складам и транспорту в регионах России при помощи беспилотников, ракет, ствольной и реактивной артиллерии, уточнил посол по особым поручениям МИД РФ."Основным оружием террора украинских формирований против мирного населения остались БПЛА различного радиуса действия, на которые пришлось около 90% всех раненых и убитых среди гражданских лиц", - отметил Мирошник.Также в августе ВСУ продолжили наносить удары по объектам энергоснабжения и энергогенерации на территории России - большинство атак пришлось на объекты в Крыму, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, добавил Мирошник.Он также сообщил, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
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новости сво, атаки всу, обстрелы всу, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе

В Августе количество прилетов со стороны ВСУ достигло 1 200 в сутки - Мирошник

10:12 24.09.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В августе продолжилась эскалация террористических атак ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За 31 день августа для ударов по гражданским объектам России украинскими боевиками было использовано свыше 37 тысяч боеприпасов различных калибров и модификаций. Количество прилетов достигло 1 200 в сутки. Увеличение числа украинских обстрелов привело к росту числа пострадавших из числа гражданских лиц", - рассказал он.
По информации Мирошника, рост числа ударов продолжается как минимум четвертый месяц и связан с выделением дополнительных средств европейскими спонсорами.
В августе украинские боевики били по жилым домам и соцобъектам, магазинам и рынкам, медучреждениям и школам, складам и транспорту в регионах России при помощи беспилотников, ракет, ствольной и реактивной артиллерии, уточнил посол по особым поручениям МИД РФ.
"Основным оружием террора украинских формирований против мирного населения остались БПЛА различного радиуса действия, на которые пришлось около 90% всех раненых и убитых среди гражданских лиц", - отметил Мирошник.
Также в августе ВСУ продолжили наносить удары по объектам энергоснабжения и энергогенерации на территории России - большинство атак пришлось на объекты в Крыму, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, добавил Мирошник.
Он также сообщил, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.
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