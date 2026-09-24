https://crimea.ria.ru/20260924/devyat-voennosluzhaschikh-pogibli-vo-vremya-ucheniy-v-kazakhstane-1159662975.html

Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане

Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане

Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:57

2026-09-24T12:57

2026-09-24T12:57

казахстан

происшествия

учения

новости

каспийское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Казахстана.Отмечается, что трагедия произошла из-за ухудшения погоды.Уточняется, что троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются. На место происшествия направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.На место происшествия также экстренно направилась комиссия министерства обороны во главе с генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

казахстан

каспийское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, происшествия, учения, новости, каспийское море