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Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:57
2026-09-24T12:57
2026-09-24T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Казахстана.Отмечается, что трагедия произошла из-за ухудшения погоды.Уточняется, что троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются. На место происшествия направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.На место происшествия также экстренно направилась комиссия министерства обороны во главе с генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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казахстан, происшествия, учения, новости, каспийское море
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
В Казахстане девять военных моряков погибли во время учений в Каспийском море
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Казахстана.
Отмечается, что трагедия произошла из-за ухудшения погоды.
"По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель девять военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.
На место происшествия направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.
На место происшествия также экстренно направилась комиссия министерства обороны во главе с генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.
Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube