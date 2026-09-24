Рейтинг@Mail.ru
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/devyat-voennosluzhaschikh-pogibli-vo-vremya-ucheniy-v-kazakhstane-1159662975.html
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:57
2026-09-24T12:57
казахстан
происшествия
учения
новости
каспийское море
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/01/0f/1122044673_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d6811f2e7e17e6ec450d39f6931e776.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Казахстана.Отмечается, что трагедия произошла из-за ухудшения погоды.Уточняется, что троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются. На место происшествия направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.На место происшествия также экстренно направилась комиссия министерства обороны во главе с генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
казахстан
каспийское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/01/0f/1122044673_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8121a62325a9181b7825671536e591c7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, происшествия, учения, новости, каспийское море
Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане

В Казахстане девять военных моряков погибли во время учений в Каспийском море

12:57 24.09.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Казахстане
Военнослужащий в Казахстане
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, девять из них погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Казахстана.
Отмечается, что трагедия произошла из-за ухудшения погоды.
"По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель девять военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.
На место происшествия направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.
На место происшествия также экстренно направилась комиссия министерства обороны во главе с генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.
Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
КазахстанПроисшествияУченияНовостиКаспийское море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
15:55По всему побережью Севастополя будет громко
15:44Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
15:29Бюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года
15:14Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
15:05Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
14:48Владельца сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке заключили под стражу
14:35В Севастополе педофилу ужесточили наказание
14:17В Польше украинец с ножом напал на монастырь: один убит и четверо ранены
14:07"Крымский сувенир": в Симферополе представили работы ремесленников
13:56Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области
13:45Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичным
13:31Горят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потери
13:21Путин провел оперативное совещание с Совбезом по общественной безопасности
13:16Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете
13:10Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
13:04Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском крае
12:57Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
12:54Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:50Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Лента новостейМолния