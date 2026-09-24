https://crimea.ria.ru/20260924/detskie-sanatorii-kryma-mogut-nachat-prinimat-detey-s-1-oktyabrya-1159672422.html

Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября

Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября

В Крыму власти рассматривают вопрос о возобновлении работы санаторно-курортного лечения в детских санаториях, которые были закрыты летом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T17:38

2026-09-24T17:38

2026-09-24T18:26

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости крыма

ялта

минздрав крыма

оздоровление в крыму

оздоровление детей в крыму

видео

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/1f/1137761005_0:63:1549:934_1920x0_80_0_0_4066d06f085fc4b6aee148f328792fe8.jpg

ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму власти рассматривают вопрос о возобновлении работы санаторно-курортного лечения в детских санаториях, которые были закрыты летом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Алексей Яковенко. По его словам, поправлять здоровье в санаториях будут дети из Крыма.16 сентября указом Главы Крыма Сергея Аксенова отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план.В соответствии с внесенными изменениями, отдых в "Артеке" разрешен только для детей из Крыма и Севастополя. Также объекты размещения полуострова будут открыты для ребят, которые приезжают на спортивные сборы и соревнования из других регионов.22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, минздрав крыма, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, видео