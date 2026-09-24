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Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября
Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября
В Крыму власти рассматривают вопрос о возобновлении работы санаторно-курортного лечения в детских санаториях, которые были закрыты летом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T17:38
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ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму власти рассматривают вопрос о возобновлении работы санаторно-курортного лечения в детских санаториях, которые были закрыты летом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Алексей Яковенко. По его словам, поправлять здоровье в санаториях будут дети из Крыма.16 сентября указом Главы Крыма Сергея Аксенова отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план.В соответствии с внесенными изменениями, отдых в "Артеке" разрешен только для детей из Крыма и Севастополя. Также объекты размещения полуострова будут открыты для ребят, которые приезжают на спортивные сборы и соревнования из других регионов.22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября

Санатории для детей в Крыму могут возобновить работу с октября

17:38 24.09.2026 (обновлено: 18:26 24.09.2026)
 
Детский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму
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ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму власти рассматривают вопрос о возобновлении работы санаторно-курортного лечения в детских санаториях, которые были закрыты летом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Алексей Яковенко. По его словам, поправлять здоровье в санаториях будут дети из Крыма.

"С 24 июня согласно указу главы республики у нас было приостановлено санаторно-курортное лечение в детских санаториях. Планируем дооснащать их, и сейчас рассматривается вопрос по поводу открытия с 1 октября детских санаториев, в части выполнения государственного задания будем оздоравливать наших крымских детей", - сказал он.

16 сентября указом Главы Крыма Сергея Аксенова отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план.
В соответствии с внесенными изменениями, отдых в "Артеке" разрешен только для детей из Крыма и Севастополя. Также объекты размещения полуострова будут открыты для ребят, которые приезжают на спортивные сборы и соревнования из других регионов.
22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.
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