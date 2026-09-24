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Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете

Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете

Минфин России внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Дефицит бюджета составит... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:16

2026-09-24T13:16

2026-09-24T13:16

минфин россии

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ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минфин России внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Дефицит бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.Как отметил министр финансов России Антон Силуанов, проект федерального бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях.По данным Минфина РФ, в рамках федерального бюджета планируется дважды проиндексировать пенсии в 2027 году. Почти 278 млрд рублей будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения. На реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выделено более 180 млрд рублей на три года.Также запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, провести модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, продолжить выплаты денежного довольствия военнослужащим и их семьям.На реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено почти 2 трлн рублей на три года. Объем финансирования дорожного хозяйства превысит 4,4 трлн рублей на трехлетку. Еще 65,3 млрд рублей будет направлено на обновление общественного транспорта.Бюджетный пакет также содержит законопроект об отсрочке для регионов возврата бюджетных кредитов, сроки которых приходятся на 2027-2029 годы на 2030 год. Эта мера позволит регионам перераспределить 300 млрд бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минфин россии, россия, бюджет, федеральный бюджет, новости, ввп (валовый внутренний продукт)