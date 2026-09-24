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Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз

Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,2% до 6,8%, к концу 2027 года ожидается возвращение к 4%. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T17:55

2026-09-24T17:55

2026-09-24T17:55

максим решетников

экономика

инфляция

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,2% до 6,8%, к концу 2027 года ожидается возвращение к 4%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на заседании правительства при рассмотрении прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы.По словам Решетникова, прогноз роста экономики на 2026 год повышен с 0,4% до 0,6%. Министерство прогнозирует ускорение роста ВВП с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.Среднегодовой курс доллара в текущем году оценивается в 79,5 рубля за доллар за счет более крепкого рубля во II и III кварталах. На 2027-2029 годы сохраняется прогноз постепенного ослабления рубля, добавил министр.Также по итогам года ожидается увеличение потребительского спроса на 4,1%."Реальные денежные доходы в 2026-2027 годах на 0,8% и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорение их роста до 2,8%", – отметил Решетников.В целом прогноз остается умеренно-консервативным, подчеркнул глава ведомства."Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски, которые могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года

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максим решетников, экономика, инфляция, зарплата, новости, россия, правительство россии