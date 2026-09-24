Рейтинг@Mail.ru
Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/chto-budet-s-inflyatsiey-i-zarplatami-v-rossii-do-kontsa-goda--prognoz-1159671637.html
Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,2% до 6,8%, к концу 2027 года ожидается возвращение к 4%. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T17:55
2026-09-24T17:55
максим решетников
экономика
инфляция
зарплата
новости
россия
правительство россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/15/1126036657_0:71:1620:982_1920x0_80_0_0_6df426529607367b4733e9737d20326b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,2% до 6,8%, к концу 2027 года ожидается возвращение к 4%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на заседании правительства при рассмотрении прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы.По словам Решетникова, прогноз роста экономики на 2026 год повышен с 0,4% до 0,6%. Министерство прогнозирует ускорение роста ВВП с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.Среднегодовой курс доллара в текущем году оценивается в 79,5 рубля за доллар за счет более крепкого рубля во II и III кварталах. На 2027-2029 годы сохраняется прогноз постепенного ослабления рубля, добавил министр.Также по итогам года ожидается увеличение потребительского спроса на 4,1%."Реальные денежные доходы в 2026-2027 годах на 0,8% и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорение их роста до 2,8%", – отметил Решетников.В целом прогноз остается умеренно-консервативным, подчеркнул глава ведомства."Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски, которые могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/15/1126036657_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0fd84f0bf9dde988136d71b2e277b6e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим решетников, экономика, инфляция, зарплата, новости, россия, правительство россии
Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз

Прогноз по инфляции в России в текущем году повысили до 6,8%

17:55 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,2% до 6,8%, к концу 2027 года ожидается возвращение к 4%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на заседании правительства при рассмотрении прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы.

"Инфляцию на конец 2026 года оцениваем в 6,8%. К концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, как это предполагается Банком России", – сказал министр.

По словам Решетникова, прогноз роста экономики на 2026 год повышен с 0,4% до 0,6%. Министерство прогнозирует ускорение роста ВВП с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
Среднегодовой курс доллара в текущем году оценивается в 79,5 рубля за доллар за счет более крепкого рубля во II и III кварталах. На 2027-2029 годы сохраняется прогноз постепенного ослабления рубля, добавил министр.
Также по итогам года ожидается увеличение потребительского спроса на 4,1%.
"Реальные денежные доходы в 2026-2027 годах на 0,8% и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорение их роста до 2,8%", – отметил Решетников.
В целом прогноз остается умеренно-консервативным, подчеркнул глава ведомства.
"Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски, которые могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года
 
Максим РешетниковЭкономикаИнфляцияЗарплатаНовостиРоссияПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе
18:52Китай и США должны избегать конфронтации – Си Цзиньпин
18:34Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
18:27Лукашенко помиловал 15 осужденных
18:09Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
17:55Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
17:38Санатории Крыма могут начать принимать детей с 1 октября
17:24В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября
17:16Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в России
17:01Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города
16:5360 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму
16:46Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
16:36В Симферополе школьницу сбили на пешеходном переходе
16:22Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва
16:07Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у Бастрыкина
15:55По всему побережью Севастополя будет громко
15:44Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
15:29Бюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года
15:14Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
15:05Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Лента новостейМолния