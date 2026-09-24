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Бюджет Крыма и санкции Австралии против "Артека" - главное за день

Бюджет Крыма и санкции Австралии против "Артека" - главное за день - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Бюджет Крыма и санкции Австралии против "Артека" - главное за день

60 миллиардов рублей получил Крым по программе сотрудничества с Москвой с 2020 года. За 8 месяцев 2026 года бюджет Республики Крым пополнился на 170 млрд. 500... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T22:30

2026-09-24T22:30

2026-09-24T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 60 миллиардов рублей получил Крым по программе сотрудничества с Москвой с 2020 года. За 8 месяцев 2026 года бюджет Республики Крым пополнился на 170 млрд. 500 км дорог введут в эксплуатацию до конца текущего года в республике. Украина получила 8 млрд евро из замороженных Евросоюзом российских активов. Требования о безопасности судов в Черном море выдвинул Владимиру Зеленскому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, в списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 фиксируется в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРазвитие Крыма – пополнение бюджета и новые дорогиКрым получил 60 миллиардов рублей по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы за период ее реализации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с аудиторами столичной Контрольно-счетной палаты.За 8 месяцев 2026 года бюджет Крыма показал рост доходов и полное выполнение социальных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.500 км дорог, а именно 128 дорожных объекта введут в эксплуатацию в Крыму до конца года, сообщил в четверг глава Сомина республики Юрий Гоцанюк.В числе наиболее значимых – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак - от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному детскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.8 млрд евро из российских активов получила УкраинаУкраина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.Эрдоган выдвинул требования ЗеленскомуВ Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Австралия ввела санкции против "Артека"Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, также в ограничительные списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.Под ограничения также попали общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РоссииВ России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделе этого года зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260924/chto-budet-s-inflyatsiey-i-zarplatami-v-rossii-do-kontsa-goda--prognoz-1159671637.html

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