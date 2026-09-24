https://crimea.ria.ru/20260924/bezopasnost-sudov-v-chernom-more-erdogan-vydvinul-zelenskomu-trebovaniya-1159645529.html

Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования

Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования

В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T06:42

2026-09-24T06:42

2026-09-24T06:42

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром и "продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами".В 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб. Анкара призвала обеспечить безопасность торгового судоходства, вызвав в МИД Турции посла Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном мореБеспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов ТуапсеКак будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля

турция

черное море

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, черное море, безопасность, судоходство, украина, владимир зеленский, в мире, политика, внешняя политика, новости