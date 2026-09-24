https://crimea.ria.ru/20260924/bezopasnost-sudov-v-chernom-more-erdogan-vydvinul-zelenskomu-trebovaniya-1159645529.html
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T06:42
2026-09-24T06:42
2026-09-24T06:42
турция
реджеп тайип эрдоган
черное море
безопасность
судоходство
украина
владимир зеленский
в мире
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155555420_425:0:4067:2048_1920x0_80_0_0_dbaa62127c00eda94d009e9b7c6dd499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром и "продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами".В 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб. Анкара призвала обеспечить безопасность торгового судоходства, вызвав в МИД Турции посла Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном мореБеспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов ТуапсеКак будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
турция
черное море
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155555420_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9d99a56023834a7e9690e70421861567.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, черное море, безопасность, судоходство, украина, владимир зеленский, в мире, политика, внешняя политика, новости
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
Эрдоган на встрече с Зеленским в ООН потребовал безопасности судоходства в Черном море