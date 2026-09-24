Рейтинг@Mail.ru
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/bezopasnost-sudov-v-chernom-more-erdogan-vydvinul-zelenskomu-trebovaniya-1159645529.html
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T06:42
2026-09-24T06:42
турция
реджеп тайип эрдоган
черное море
безопасность
судоходство
украина
владимир зеленский
в мире
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155555420_425:0:4067:2048_1920x0_80_0_0_dbaa62127c00eda94d009e9b7c6dd499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром и "продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами".В 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб. Анкара призвала обеспечить безопасность торгового судоходства, вызвав в МИД Турции посла Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном мореБеспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов ТуапсеКак будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
турция
черное море
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155555420_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9d99a56023834a7e9690e70421861567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, черное море, безопасность, судоходство, украина, владимир зеленский, в мире, политика, внешняя политика, новости
Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования

Эрдоган на встрече с Зеленским в ООН потребовал безопасности судоходства в Черном море

06:42 24.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз в море
Танкер-газовоз в море - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения", — цитирует сообщение администрации президента Турции РИА Новости.

Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром и "продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами".
В 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб. Анкара призвала обеспечить безопасность торгового судоходства, вызвав в МИД Турции посла Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море
Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе
Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЧерное мореБезопасностьСудоходствоУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:06Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях света
08:5540 украинских дронов сбили за ночь над территорией России
08:40Предприятие горит на Кубани после падения украинского дрона
08:35В Крыму три города частично останутся без воды в четверг
08:26Крым отмечает День флага и герба
08:14Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине
08:10Почти 740 тонн топлива по сниженным ценам доступно в Крыму в четверг
08:06Лесной пожар в Геленджике из-за падения украинского дрона потушили
07:51Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира
07:38Шторм продолжается: в Севастополе предупредили о второй волне непогоды
07:31Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
07:15Здания нефтебазы повреждены после атаки ВСУ на Ростовскую область
07:01Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 24 сентября
06:42Безопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требования
06:26Украина получила от Евросоюза 8 миллиардов евро из российских активов
06:08Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:35В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
22:42Севастополь отражает атаку ВСУ
Лента новостейМолния